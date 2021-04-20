Школа им. А. Жапарова в селе Бала-Айылчы Московского района

В селе Бала-Айылчы Московского района Чуйской области три месяца назад сдали в эксплуатацию новую школу имени А. Жапарова. Но вскоре школа, которую построили за 40 млн сомов, стала в прямом смысле разваливаться — в ней сгнили и провалились полы.

Для строительства этой школы на 150 мест в 2014 году Чуйским областным управлением капитального строительства был объявлен тендер. Тендер выиграло ЗАО «Каганат Строй», которое обязалось построить здание школы за 40,5 млн сомов.

Журналисты «Клоопа» узнали, почему здание не простояло и года и какие нарушения при его возведении нашла Генпрокуратура.

«Я не стал подписывать акт-приема передачи»

Новое здание школы открылось в конце декабря 2020 года, строительство длилось целых 6 лет. Но когда в школе начали заниматься дети, полы стали набухать и проваливаться, возник и ряд других проблем.

Оказалось, что здание строили несколько бригад и не все они работали качественно.

«К строительству привлекались разные бригады. После того, как закончили первый этаж, неправильно залили сейсмопояс. Второй этаж закончили [строить] еле как. Сейчас в каждом учебном классе вскрыты полы, все набухло из-за влажности. Теперь заново ремонтируют, но я не могу сказать, насколько качественно проводятся ремонтные работы», — объяснил директор школы Тыныстан Эралиев.

Полы в сельской школе Бала-Айылчы.

По словам директора школы, новое здание не отвечает техническим стандартам и требованиям. Когда школу сдали в эксплуатацию, приехали проверяющие из санэпидемстанции, сделали замечания и оштрафовали его на 5,5 тысяч сомов.

Пищевой блок в школе.

«На строительство ушло более пяти лет, можно же было построить качественно? Спортзал заново отремонтировали. Там должны были установить пожарную лестницу, но ее нет. Если случится пожар, как пожарные будут тушить? В столовой возле моек не установлен кафель. Не установлена горячая вода для мытья рук детей. Не предусмотрен склад, мы сами оборудовали одно из помещений под него», — возмущается Эралиев.

Кроме того, строители не учли количество учеников. Сейчас в школе обучается более 120 детей, но все ученики не помещаются в классы.

«Мы семь лет ждали нетерпением открытия этой школы. Так были рады, когда нам разрешили в нее заехать! Но как только мы начали учебу, стала трескаться краска, которой покрыли полы, сами полы проваливаются. Двери начали набухать, окна стали ломаться. Учебные классы оказались очень тесными. Зимой было очень холодно. Мы сидели и учились в куртках всю зиму», — рассказала ученица школы Сымбат Байгандиева.

Окна в школе тоже быстро пришли в негодность.

Акт приема-передачи выполненных работ в школе в Бала-Айылчы подписали областное управление капитального строительства и строительная компания «Каганат Строй». Третья сторона, директор школы Тыныстан Эралиев, отказался подписывать документ, ссылаясь на то, что выполненная работа не соответствует требуемым стандартам.

Что говорит застройщик

Директор компании «Каганат Строй» Замир Бекбоев подтвердил «Клоопу», что во время строительства были использованы не совсем качественные материалы: лес, который закупили в России, оказался влажным. Но компания готова взять на себя ответственность и переделать работу.

«Доски оказались непросохшими, после установки они стали набухать. Когда мы покупаем какой-либо материал, смотрим на сертификаты, верим этим сертификатам. Но это наша вина. Я беру ответственность на себя. Сейчас мы снова занимаемся установкой полов. Завезли новые леса», — сказал Бекбоев.

По его словам, школу должны быть закончить в течение двух лет. Но деньги были выделены не в срок, поэтому строительство затянулось. Из-за этого компания тоже понесла убытки.

«Когда завершится строительство школы, я начну строить многоэтажные дома. При строительстве этой школы я понес одни убытки. Мы столько работников туда отвозили, они все не задерживались там. Вечером сельчане приходили и пугали, оказывается, по этой причине они отказывались работать», — сказал руководитель «Каганат Строй» Замир Бекбоев.

Главный специалист управления капитального строительства Чуйской области Анарбек Сулайманов в беседе с «Клоопом» заверил, что при приемке здания все было в порядке. Позже, когда начали проваливаться полы, был составлен акт.

«Мы должны были проверить проделанную работу еще раз в мае 2020 года. Но случился карантин. Когда мы узнали, что полы пришли в непригодность, составили акт. На его основе они [компания] должны были закончить работу до 1 апреля. Но из-за дождей внешние работы были передвинуты на лето», — сказал Сулайманов.

По его словам, застройщик исправит все недочеты. Сулайманов также отметил, что компания будет нести ответственность за здание школы еще три года после передачи его в эксплуатацию.

Что нашла прокуратура

Генеральная прокуратура выявила ряд нарушений и несоответствий стандартам при строительстве школы. По смете на доски, которые быстро пришли в негодность, было потрачено более 950 тыс сомов.

Надзорный орган сообщил, что доски при этом были не новыми, а уже бывшими в употреблении — причем во всех учебных классах. На данный момент уточняется сумма причиненного ущерба.

«27 декабря 2019 года комиссия, состоящая из четырех департаментов, составила акт по приемке завершенного здания. Акт был утвержден со стороны экотехинспекции. Для выявления точной суммы причиненного ущерба государству собранные материалы переданы в следственный отдел Чуйского областного управления ГКНБ», — говорится в сообщении прокуратуры.

Авторы: Дилде Шатанова, Найзабек Мукамбетов