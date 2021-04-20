Генеральный прокурор Курманкул Зулушев 20 апреля сообщил, что в 2020 году в Кыргызстане было зарегистрировано 210 дел по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

По его словам, 182 дела были прекращены за примирением сторон и подачей встречного заявления, до суда дошли 11. В настоящее время продолжается расследование 15 дел.

Глава ведомства посетил заседание профильного комитета парламента по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, где заслушивался отчет о состоянии законности в Кыргызстане в 2020 году.

«Причина прекращения большинства дел в том, что стороны приходят к согласию, отказываются от своих заявлений. Мы стараемся провести анализ. Последние события показали, что необходимо уделять больше внимания таким делам», – сказал генпрокурор депутатам.

Депутатка Айнуру Алтыбаева спросила, какую ответственность понесут сотрудники милиции, допустившие похищение и убийство Айзады Канатбековой.

Зулушев ответил, что большая часть, в том числе руководство органов внутренних дел, были уволены.

«То, какая уголовная ответственность будет предусмотрена, будет известно только после расследования обстоятельств дела», – добавил он.

В первые 3 месяца текущего года уже зарегистрировано 59 случаев похищения девушек для принудительного вступления в брак. Из них в настоящее время расследуются 8 дел.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзада Канатбекова была похищена утром 5 апреля, преступление попало в кадр видеокамер — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, уже пытался похищать, чтобы вступить с ней в брак против ее воли.

Однако поиски затягивались, а 7 апреля в машине было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя. Сотни человек вышли на митинг, недовольные бездействием милиции и требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

К концу 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении Канатбековой. Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки Айзады Канатбековой. Дело по статье “Халатность” было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.