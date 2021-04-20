20 апреля некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, опубликовали информацию о том, что в городе Кара-Балта неизвестные обстреляли машину лидера партии «Элдик — Народная» Назми Бадалова. Изданию «Вечерний Бишкек» информацию подтвердили в самой партии.

Вместе с этим в социальных сетях и телеграм-каналах было распространено фото обстрелянной машины марки «Тойота Камри». В городском кенеше Кара-Балты журналисту «Клоопа» сообщили, что Бадалов — экс-депутат.

Фото: телеграм-канал «СейчасКГ»

В ГУВД Чуйской области журналисту «Клоопа» сообщили, что обстрел автомобиля произошел в ночь на 20 апреля. По данным милиции, автомобиль был припаркован во дворе дома на одной из улиц в Кара-Балте.

По данным милиции, заявителям был мужчина Б.Н. — эти инициалы совпадают с именем Назми Бадалов. В милиции также подтвердили, что обстрелянной машиной была «Тойота Камри», как ранее сообщалось в СМИ.

Мужчина рассказал, что примерно в 03:30 услышал звуки хлопков, но не обратил на это внимания. Лишь утром, увидев свою простреленную машину, позвонил в милицию.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство», назначили экспертизу. В ГУВД отметили, что инцидент находится на контроле руководства МВД.