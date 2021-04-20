Замглавы минздравсоцразвития Жалалидин Рахматуллаев на брифинге 20 апреля призвал кыргызстанцев получить вакцину от COVID-19. По его словам, «это основной способ защиты от коронавируса».



Видео: ЭлТР.

«Целевые группы для вакцинирования — это медики, которые работают в красной зоне и инфекционных отделениях, люди старше 65 лет, госслужащие и сотрудники силовых структур. Призываю их всех не откладывать вакцинацию», — сообщил замминистра.

По его словам, на 20 апреля в Кыргызстане от COVID-19 вакцинировали уже 10 830 человек.

Первый этап вакцинации в стране начался 29 марта. На этом этапе планируют прививать врачей, учителей, сотрудников правоохранительных органов и силовиков. Для остальных вакцинация пока недоступна.

Вакцинируют от COVID-19 сейчас только китайской вакциной SinoPharm. Она поступила в страну бесплатно 19 марта и её хватит на 75 тысяч человек.

Днем ранее, 19 апреля, из аккаунтов президента Садыра Жапарова в соцсетях Facebook и Instagram исчезли публикации о лечении COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем.

Что не так с лечением от коронавируса в Кыргызстане?

Президент Садыр Жапаров 16 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за день-два на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения. Применение его в медицине опасно для жизни даже при наружном применении.

После этого глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире выпил эту настойку и пообещал включить её в новый протокол лечения COVID-19.

Он заявил, что медики уже лечат больных коронавирусом этой настойкой, причем дозу напитка определяет сам президент. Как оказалось, пациентам давали настойку без их ведома — говоря, что это отхаркивающее.

Кроме этого, Бейшеналиев сообщил, что этой настойкой лечат не только больных коронавирусом, но и онкобольных на четвертой неизлечимой стадии.

После этого медики, юристы и активисты обратились в Жогорку Кенеш и правоохранительным органам с требованием прекратить опыты над больными и привлечь главу минздрава к уголовной ответственности.

А комитет парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 19 апреля предложил снять Бейшеналиева с должности.

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно.

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