Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу Улана Назаралиева, которого Комитет ООН по правам человека признал жертвой пыток со стороны милиционеров.

В феврале 2021 года Первомайский райсуд признал его пострадавшим и присудил государству в лице минэкономфина выплатить 50 тысяч сомов в качестве компенсации морального и физического ущерба.

Минэкономфин и адвокат мужчины подали апелляции — одна сторона не хотела платить ни сома, а другая посчитала компенсацию несоразмерной пыткам и унижениям человеческого достоинства, которым подвергся Назаралиев. Но в горсуде отклонили обе апелляции и оставили решение Первомайского райсуда в силе.

Избивали, приковывали к батарее, фотографировали обнаженным

В 2012 году Назаралиев попал в ИВС УВД Джалал-Абада по обвинению в хулиганстве и грабеже. Как сообщают в Комитете по правам человека ООН, условия содержания в ИВС были «бесчеловечные и унижающие достоинство», не было соблюдения норм санитарии и гигиены, отсутствовали медработники.

Когда у Назаралиева случился приступ головной боли, милиционеры «дали ему лезвие бритвы и сказали, что он может порезать себя и что ничем другим никто ему не поможет», а когда он возмутился, то его избили и душили.

Мужчина вскрыл себе запястье выданным лезвием «в знак протеста», ему вызвали скорую, отвезли в местную больницу, и после оказания помощи привезли назад. Через два дня вместе с сокамерниками он подвергся обыскам, унижениям и избиению, после которого его приковали наручниками к батарее «на некоторое время». Назаралиев в знак протеста против жестокого обращения сорвал швы с запястья — рана кровоточила, но он оставался в наручниках.

На следующий день он и другие заключенные подали жалобы в городскую прокуратуру с жалобами на милиционеров. Они обвинили милиционеров «в физическом насилии и бесчеловечном и унижающем достоинство обращении». После этого Ниязалиева перевели в ИВС УВД Сузакского района области под Джалал-Абад. Правонарушения были и там.

«Во время процедуры перевода сотрудники полиции издевались над автором и унижали его, сняв с него нижнее белье и фотографируя его гениталии. Несмотря на явные повреждения на теле автора, сотрудники изолятора временного содержания приняли его без медицинского осмотра», — отмечается Комитетом по правам человека ООН.

Эксперт признал, что у Назаралиева есть «незначительные телесные повреждения» и не исключил вероятности того, что телесные повреждения он нанес себе сам.

*Через месяц Назаралиева госпитализируют в областную больницу, в неврологическом отделении диагностируют сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.Но тогда мужчина не получал медпомощи и объявил голодовку на четыре дня.

После чего с ним встретился зампрокурора области и арестованный подал жалобу на происходящее. Началось предварительное расследование, но собрать доказательства фактов из жалобы не удалось.

По словам пострадавшего, видеокамеры милиционеры переориентировали на потолок и поэтому видеосвидетельств избиения, издевательств и унижений человеческого достоинства не оказалось.

Возбуждать дело против милиционеров не стали — прокуратура Джалал-Абадской области начала дисциплинарное расследование, но и следователь, и прокурор, которые участвовали в судьбе Назаралиева, получили только «строгое предупреждение». Позже Верховный суд «поддержал прокуратуру в ее решении отказать в возбуждении уголовного дела».

После этого Назаралиев и его адвокат из джалал-абадской правозащитной организации «Справедливость» Сардорбек Абдухалилов в 2014 году подали жалобу в Комитет по правам человека ООН. Потому что в Кыргызстане внутри страны «все имеющиеся в его распоряжении внутренние средства правовой защиты были исчерпаны»: решение Верховного суда не подлежит обжалованию.

Что решили в Комитете ООН и в судах

Комитет ООН признал Назаралиева жертвой пыток и постановил взыскать в его пользу с государства компенсацию, но государство с ней не торопилось. Поэтому в ноябре 2020 года в Первомайский райсуд поступило исковое заявление от Абдухалилова с требованием взыскать с минэкономфина 3 млн сомов за причиненный физический и моральный вред.

В конце февраля 2021 года Первомайский районный суд Бишкека вынес решение в пользу Улана Назаралиева. Там признали, что мужчина стал жертвой пыток и издевательств милиционеров в 2012 году, по решению суда ему должны выплатить от государства компенсацию в 50 тыс сомов.

Но и сторона истца, и сторона ответчика в лице минэкономфина остались недовольны решением. Адвокат Абдухалилов с учетом того, что «нанесенный вред жертве пыток несоизмеримо выше той компенсации, которую суд обязал выплатить», решил подать апелляцию об увеличении суммы компенсации.

Минэкономфин так же подал жалобу — в ведомстве не хотели выплачивать никакой компенсации вовсе. Но Бишкекский горсуд оставил без изменений решение предыдущей инстанции.

