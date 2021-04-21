Депутат Кубанычбек Жумалиев, которого подозревают в злоупотреблении должностными положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность, сегодня сдал мандат в Центризбиркоме.Он сделал это добровольно.

ЦИК вручила удостоверение и нагрудный знак следующему по списку партийцу — Аманкулу Токтомамбетову.

Кто такой Аманкул Токтомамбетов

О новом депутате известно мало. В 2015 году он баллотировался в парламент от «Бир Бола» под номером 26. В базе данных минюста он не значится.

Однако известно, что на конец 2005 года он был судьей в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области. Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев в 2005 году подписал указ о присвоении ему на этом посту третьего квалификационного класса.

Позже в 2013 году Токтомамбетов также претендовал на должность судьи Иссык-Кульского районного суда. Но, по данным института общественного анализа «Koom.kg», он отозвал свою кандидатуру добровольно.

Дело Жумалиева

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали депутата Кубанычбека Жумалиева 4 февраля. Его подозревают в злоупотреблении должностными положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность Международного медицинского университета.

По данным следствия, Жумалиев «оказал давление» на министерство образования, чтобы получить лицензию, в которой ему было отказано ранее. Депутата сразу привезли в Первомайский райсуд, который решил водворить его в СИЗО на два месяца.

ГКНБ сообщает, что кроме этого, Жумалиев, аффилированные с ним лица и хозсубъекты «незаконно» обогащались, легализовывали преступные доходы и уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере.

В Госкомитете отмечают, что установлены 78 объектов недвижимости и различных компаний, принадлежащих депутату, его родственникам и аффилированным лицам.

В их числе торговые центры «Таатан», «Гоин», образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат.

Таким образом, Жумалиев подозревается в преступлении по статье 319 «Коррупция» Уголовного Кодекса.

29 марта в ГКНБ журналисту «Клоопа» сообщили, что депутат находится в СИЗО ГКНБ, таким образом опровергнув ранее опубликованную в СМИ информацию о том, что Жумалиев находится в клинике «Бикард».

«Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев после госпитализации в клинике “Бикард” возвращен в СИЗО ГКНБ», — сообщили в пресс-службе Госкомитета.

В спецслужбе добавили, что распространение недостоверной информации «дезинформирует и вводит в заблуждение людей».

Пресс-служба ГКНБ позже сообщила, что депутат Кубанычбек Жумалиев выплатил ущерб государству в размере более 1 млрд сомов.

После этого ГКНБ 12 апреля, учитывая «преклонный возраст и состояние здоровья Жумалиева», внес ходатайство в Первомайский районный суд Бишкека об изменении меры пресечения нардепу на подписку о невыезде. Его удовлетворили.