На заседании Жогорку Кенеша 21 апреля депутат Шайлообек Атазов обратился к МВД и Госкомитету по делам религий с просьбой не ограничивать работу людей, которые совершают даават (миссионерство) и призвал поддерживать их. В обоих ведомствах в ответ сообщили, что не запрещают даават.

По словам Атазова, сейчас приходят различные проекты пытающиеся прекратить даават.

«Не препятствуйте этому [даават] […] Ради народа и его просвещения относитесь к этому вопросу бережно. Вы под предлогом, мол он террорист и приехал из-за рубежа, запретили вести даават в Чон-Алае. Террористом нельзя называть человека, который заходит в мечеть, террористы могут вести свою деятельность и вне мечети. У террористов нет нации, религии, своей страны. Он преступник», — сказал он.

* Шайлообек Атазов стал депутатом 7 марта этого года. Его считают сторонником экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Он был модератором на митинге 19 февраля в Бишкеке в поддержку Матраимова и периодически выступает в защиту его семьи в соцсетях. Кроме этого на парламентских выборах 2020 года он шел 42-м в списке партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых.

Замглавы МВД Эркебек Аширходжаев ответил, что у ведомства есть особая служба, которая работает с религиозным экстремизмом.

«Мы, МВД — исполнительный орган. Если это запрещено законом, то мы принимаем меры, а если нет, мы не препятствуем этому», — сказал он.

В свою очередь замдиректора Госкомиссии по делам религий Гульназ Исаева сообщила, что в настоящее время не рассматривается ни одного проекта, запрещающего даават. Хотя четыре года назад, в 2017 году, Госкомиссия предлагала запретить даават и выезд за рубеж молодым людям без общего среднего образования для обучения религиозных учебных заведениях.

В Духовном управлении мусульман «Клоопу» сообщили, что контролируют даават в стране и в муфтияте есть специальный отдел, который занимается выдачей разрешительных документов на даават.

«Они с этим документом идут в местные мечети. Там имам обязательно проверяет этот документ […] Муфтият всех дааватчы, которые взяли разрешение координирует. Если дааватчы нет разрешения, то его не пускают на даават», — подчеркнули в муфтияте.

Также в ДУМК сообщили, что устраивают месячные курсы тем, кто хочет стать дааватчы, где они получают все необходимые знания о шариате. После окончания курса ДУМК выдаёт им сертификат об окончании курса.