Первомайский райсуд Бишкека сообщил, что 21 апреля признал бывшего председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовая полиция) Бакира Таирова виновным в коррупции.

Суд оштрафовал Таирова на 265 тысяч сомов в доход государства.

Бакира Таирова сотрудники ГКНБ задержали 10 декабря 2020 года. По данным спецслужбы, он в октябре получил от главы одного из госорганов средства в особо крупном размере для финансирования одной из политических партий.

11 декабря его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Позже ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде до окончания досудебного производства.

«Между прокурором и Таировым Бакиром заключено соглашение о сотрудничестве, также он имеет постоянное место жительства, личность документально установлена. Кроме этого Таиров оплатил в бюджет республики денежные средства в размере $14 тысяч», — сообщили тогда в суде.

Однако Kaktus.media, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщило, что он компенсировал ущерб в 20 млн сомов.

Кто такой Бакир Таиров?

До назначения на должность главы финансовой полиции в апреле 2018 года Бакир Таиров всю жизнь проработал в органах правопорядка. Последней его работой до того, как он стал главой финпола, было руководство Управлением внутренних дел на транспорте.

В 2019 году журналисты «Клооп», «Азаттык» и OCCRP опубликовали расследование о выводе из Кыргызстана $700 млн. Главным фигурантом расследования был экс-таможенник Райымбек Матраимов. Однако кроме клана Матраимовых в расследовании упоминался Бакир Таиров.

Так по данным, которые получили журналисты, супруга депутата Искендера Матраимова — Миновар Жумаева является учредителем компании «AKA Immobilien».

Именно с компанией «АКА» был связан экс-глава финпола Бакир Таиров — брат Таирова Искендер был бизнес-партнером «AKA Petroleum». После смерти Искендера Таирова «AKA Petroleum» занялись его вдова Чолпон Элмуратова и зять братьев Таировых Токтосун Туманбаев.

После октябрьских событий 2020 года Таирова, как и практически всех глав министерств и ведомств, убрали с должности.