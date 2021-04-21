Депутат Рыскелди Момбеков на заседании парламента 21 апреля заявил, что дело по «Белизгейту» должно быть гражданским, а не уголовным.

«Кто потерпевший? Или, как выражаются, кто терпила? Какой ущерб нанесен?» — спросил он у генпрокурора Курманкула Зулушева, который сдавал отчет.

Глава надзорного органа ответил, что потерпевшими являются Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

«Если есть только моральный ущерб, тогда дело должно быть гражданским», — заявил Момбеков.

Генпрокурор в свою очередь сообщил, что по его сведениям, потерпевшие обратились в суд и дело рассматривается в Бишкекском горсуде.

Ранее Рыскелди Момбеков уже вступался за Абдиля Сегизбаева, задержанного по этому делу. В 2018 году он призывал не обвинять бывшего главу ГКНБ без суда и следствия.

«Белизгейт»

Осенью 2016 года Алмазбек Атамбаев будучи президентом Кыргызстана инициировал поправки в Конституцию страны. Однако это решение раскритиковали ряд депутатов фракции «Ата-Мекен» — Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

После их критики в адрес Атамбаева, Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов владели акциями сотового оператора «Мегаком».

В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз.

В ответ депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.

Только в 2021 году, после того как на выборах президента победил Садыр Жапаров, Сегизбаева задержали по делу о «Белизгейте». В ходе выборов он был кандидатом в президенты и жестко критиковал своего оппонента Жапарова. Всего против Сегизбаева возбудили порядка шести уголовных дел.

Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц» — как раз по «Белизгейту». Адвокат Сегизбаева утверждает, что все документы по “Белизгейту” Сегизбаеву дал Атамбаев, будучи президентом.

Хотя в 2016 году все подавалось с точностью до наоборот — что Сегизбаев добыл документы и принес их президенту.

По словам адвоката Сегизбаева, тот «как глава ГКНБ и генерал не мог не выполнить приказ непосредственного начальника и верховного главнокомандующего», и потому «ничего не сделал вопреки интересам службы».

По «Белизгейту» в марте 2021 года в качестве свидетеля были допрошены экс-депутат Исках Масалиев и журналист «Апреля» Каната Каниметов. В 2016 году Каниметов был журналистом КТРК и подробно освещал скандал.