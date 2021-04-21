Депутаты Жогорку Кенеша 21 апреля в первом чтении приняли законопроект «О специализированном административном районе на территории Иссык-Кульской области, включающем туристическо-развлекательный комплекс».

Проект инициировали депутаты Бактыбек Турусбеков и Дастан Джумабеков. За открытие специальной района с открытием казино проголосовали 68 депутатов, 23 были против.

Несмотря на то, что голосование в первом чтении прошло, некоторые депутаты уже после голосования высказали свое недовольство и попросили провести переголосование. С таким заявлением выступил парламентарий Торобай Зулпукаров.

«Орозо это не только воздерживаться от еды, а соблюдая пост, бог должен быть нами доволен. Поэтому многие депутаты просят, вот 3-4 депутата сказали, что они просят поставить законопроект на переголосование», — заявил Зулпукаров.

Нардеп добавил, что проект должны были вынести на голосование еще 8 апреля, в день обсуждения законопроекта, а в ошибке обвинил аппарат Жогорку Кенеша.

«Не знаю, это конечно право каждого голосовать. Но это голосование показывает насколько плох уровень шестого созыва. Как мы сможем в глаза смотреть народу, если допустим открытие этой зоны. Поэтому прошу выставить на переголосование», — добавил депутат.

Позже в поддержку открытия казино высказался и глава государства Садыр Жапаров. Он заявил, что закон предусматривает посещения казино только для туристов, а кыргызстанцам вход в игорные заведения будет запрещен.

«Разве будет плохо, если деньги туристов останутся в Кыргызстане? Данная практика распространена во многих странах, в том числе и соседних. Отдельные не дальновидные депутаты — популисты делают “чёрный пиар” против депутатов, которые поддерживают данный законопроект», — считает Жапаров.

Что предлагает законопроект

Инициаторы законопроекта предлагают выделить 1200 гектар на базе аэропорта Тамчы, и построить там «семь гостинично-развлекательных центров с разрешением на ведение игорного бизнеса» для иностранцев.

На базе этой специализированной территории будет действовать другой правовой режим, чем в остальной стране: там разрешат деятельность казино, игровых автоматов, компьютерных симуляторов и другие азартные игры.

Предлагаемая игровая зона будет работать в специальном административном районе со своими законами:

особый валютный режим, при котором можно будет иностранцам и юридическим лицам рассчитываться между собой любой иностранной валютой по согласованию;

упрощенная безвизовая процедура посещения для иностранных граждан;

штат игорных заведений должен не менее чем на 50% состоять из кыргызстанцев, при этом не менее 10% – на руководящих и начальствующих должностях;

игорные заведения запретят посещать всем кыргызстанцам (кроме персонала), иностранцам младше 21 года и ограниченно дееспособным лицам, а также тем, кто был ранее включен в черный список на посещение игорных заведений;

особая категория распределения дохода: 40% в бюджет, 60% инвестору;

контролировать район будет особый уполномоченный государственный орган.

Законопроект предлагается принять для «формирования привлекательной среды для внутренних и иностранных инвесторов, а также привлечения иностранных инвестиций в экономику и пополнения бюджета» страны.

В справке обосновании говорится, что после запрета на игорную деятельность на территории Кыргызстана привело к потери более чем в 600 млн сомов в год и закрытию более 11 тысяч рабочих мест.

Игорную деятельность запретили в стране 1 января 2012 года, а уже в 2015 году под запрет попала деятельность тотализаторов и букмекерских контор.