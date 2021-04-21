Издание Factcheck.kg 20 апреля опубликовало медиакритику новостного сюжета ОТРК о настойке иссык-кульского корня.

Журналисты назвали «фактической рекламой» ядовитого растения новостной выпуск телеканала «Ала-Тоо 24» от 17 апреля 2021 года.

Что нарушили журналисты «Ала-Тоо 24»

На 4:16 минуте выпуска показан отрывок пресс-конференции, где глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев рассказал о применении иссык-кульского корня в лечении от COVID-19.

При этом закадровый голос сообщает, что «от коронавируса помогает и настойка иссык-кульского корня, сообщил главный врач страны, выпив ее в прямом эфире накануне».

Далее на 4:46, 6:28 и 7:01 минутах в качестве экспертов выступают:

Ажарбубу Жамангулова – народная целительница, она положительно отзывается об «иссык-кульском корне» и делится своим опытом его в своей практике «народной медицины»;

Кыяс Молдокасымов – кандидат исторических наук, рассказывает об истории использования иссык-кульского корня в традиционном лечении у кыргызов;

Хашим Зайналиев* – знахарь, рассказывающий о спецификах этого корня.

*У знахаря Хашима Зайналиева есть клиника и последователи, уверяющие, что его лечение им помогло. Однако мужчина не является медработником, не имеет медобразования, а заниматься медпрактикой ему запрещено законом. На Зайналиева дважды заводили уголовные дела по статье «Незаконное врачевание» но потерпевшие или их родственники отказывались от претензий. В 2019 году по требованию Генпрокуратуры Октябрьский райсуд запретил знахарю Зайналиеву лечить пациентов, также его обязали выплатить штраф в 100 тысяч сомов. Решение о запрете на лечебную деятельность Зайналиеву позже оставил в силе и Бишкекский горсуд. В октябре 2020 года Зайналиев выступил на «Пятом канале» с заявлением о том, что он разработал протокол лечения коронавируса с помощью травы авран. Тогда он заявил, что пытается встретиться с Садыром Жапаровым, чтобы подробно ему рассказать о своем методе лечения коронавируса для того, чтобы минздрав принял его во внимание.

Закадровый голос также сообщает, что существует около 10 видов иссык-кульского корня. Отмечается, что у растения есть своя специфика, поэтому, по словам лекарей, важна определенная дозировка и «необходимо предварительно проконсультироваться со специалистами».

В качестве консультации специалиста предоставляется интервью знахаря Зайналиева. При этом, как отмечают журналисты Factcheck.kg, в 2018 году ОТРК выпустил сюжет под названием «Хашим Зайналиев: «лекарь-колекарь», где его называют «горе-целителем» и призывают граждан обращаться только к современной традиционной медицине.

В ходе сюжета журналист зачитывает следующий текст: «Глава минздрава сообщил, что настойкой иссык-кульского корня или растением аконит уже вылечились более 300 человек. Медики проинформированы о том, как именно необходимо выдавать пациентам эту настойку».

Это заявление далее в выпуске ничем не подкрепляется, поэтому утверждение о том, что больные вылечились благодаря отвару иссык-кульского корня, не является достоверным. В качестве примера приводится интервью одной из пациенток Токмокской территориальной больницы.

Далее в сюжете все же отмечается, что «отвар не основное средство от коронавируса, а лишь дополнительное». Таким образом, авторы сюжета противоречат своим предыдущим заявлениям.

Журналисты Factcheck.kg отмечают, что в сюжете используются такие виды манипуляции и пропаганды, как избирательная правда, дезинформация и обобщение. Например, утверждение, что все 300 пациентов выздоровели благодаря отвару аконита.

Они пришли к выводу, что сюжет новостного выпуска «Ала-Тоо 24» нарушает законы «О рекламе», «О защите профессиональной деятельности», а также сразу несколько статей Этического кодекса журналиста.

Что говорят в ОТРК

Гендиректор ОТРК Бахтияр Алиев, в чье телесемейство входит «Ала-Тоо 24», прокомментировал медиакритику в адрес телеканала. По его словам, журналисты телеканала побеседовали с Хашимом Зайналиевым, так как он «разбирается» в нетрадиционной медицине.

«Когда нашим журналистам дается определенная тема, мы их ни в чем не ограничиваем. Они самостоятельно добывают информацию и делают сюжеты. Информацию об иссык-кульском корне мы получили из уст министра здравоохранения, он обратился к нетрадиционной медицине. Соответственно, нужно было обратиться к человеку, который разбирается в этой теме, и дать его позицию», — сказал он ИА vesti.kg.

Алиев подчеркнул, что телеканал не давал никаких заключений, а лишь предоставил возможность высказаться людям, связанным с «нетрадиционной медициной».

Сюжет про иссык-кульский корень

На телеканале «Ала-Тоо 24», вещающем по всей стране, 17 апреля показали сюжет про иссык-кульский корень, который президент Садыр Жапаров и глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев предложили в качестве лекарства от коронавируса.

В качестве специалиста по растению в сюжете показали лжелекаря Хашима Зайналиева, который в 2016 году попытался без наркоза ампутировать грудь своей пациентки, больной раком — женщина скончалась в его клинике. Он также колол в половые органы женщин неизвестные смеси, а его попытки лечить онкологию жестко критикуются медикам, к которым его бывшие пациенты обращаются уже в куда более тяжелом состоянии.

Сюжет вызвал резонанс у пользователей соцсетей из-за специалистов в нём и саму подачу информации про иссык-кульский корень.

«По государственному национальному каналу в 11-минутном сюжете впаривают про иссык-кульский корень, что это лекарство от всех болячек, даже от бронхита. От всего. Показывают какую-то эжешку-народного лекаря, которая говорит что уже 15 лет лечит корнем от всего. Потом говорят, что надо проконсультироваться со специалистами и показывают Хашима Зайналиева. Того самого, чья деятельность абсолютно незаконна. [..] Вы вообще соображаете, что вы делаете?! Пропаганда и реклама незаконной лечебной деятельности карается законом. Должна, по идее», — возмутилась журналистка телеканала «Апрель» Юлия Кулешова на своей странице в фейсбуке.

Лечение иссык-кульским корнем

Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за 1-2 дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации». Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

Со словами Жапарова об использовании иссык-кульского корня в лечении больных с коронавирусом согласился глава минздрава.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Позже Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

Также на пресс-конференции глава минздрава заявил, что дозировку корня для употребления определяет только президент Садыр Жапаров. А в аппарате президента журналистам 24.kg рассказали, что настойку из иссык-кульского корня готовят в госрезиденции «Ала-Арча» и под это отведено отдельное помещение.

Комитет парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 19 апреля предложил снять Бейшеналиева с должности. Девять депутатов проголосовали за выражение недоверия министру и отдел комитета заявил, что направит соответствующее письмо премьер-министру Улукбеку Марипову.

20 апреля стало известно о четырёх кыргызстанцах, отравившихся настойкой из иссык-кульского корня в Бишкеке. Все они поступили в больницы в тяжёлом состоянии. На это глава минздрава сказал, что пострадавшие не получали отвар, который он пил на пресс-конференции 16 апреля.

«Комиссия выезжала в отделение токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии и никаких осложнений от нашего лечения не выявила […] Пострадавшие наш отвар не получали. Надо же сначала спросить, отчего люди отравились. Это онкологические больные, сами употребляли уже давно. При раковых заболеваниях желудка давным-давно применяют аконит. Тот, кто им назначил народное лечение, дозу, наверное, не рассчитал», — сказал он.