Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 21 апреля, где заслушили отчёт генпрокурора Курманкула Зулушева, поинтересовался почему уголовное дело в отношении экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова прекращено.

Бекешев подчеркнул, что журналисты в своих расследованиях доказали наличие у Матраимова домов в Дубае, но «ГКНБ не нашёл у него имущества за рубежом».

«Вы хорошо изучили всё? Может, ГКНБ допустил ошибку и не нашёл всю информацию?» — спросил он.

Начальник следственной службы ГКНБ Сагын Самидин уулу в ответ сообщил депутату, что Госкомитет не может руководствоваться данными СМИ, которые взяты из интернет-источников.

«Мы должны руководствоваться официальными документами выданными официальными государственными органами этих государств. Мы, согласно закону, отправили официальные запросы и получили на них ответы. На основе этих документов мы вынесли такое решение», — сказал он.

Ранее ГКНБ сообщил, что не нашёл имущества у Матраимова за рубежом и прекратил уголовное дело в отношении бывшего замглавы таможни по факту легализации преступных доходов.

Позже Генпрокуратура проверила обоснованность и законность решения ГКНБ и заявила, что не выявила оснований для отмены решения спецслужбы.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. По данным журналистских расследований*, за это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

* Журналисты «Клоопа», «Азаттык» и OCCRP провели серию расследований о коррупции на кыргызской таможне и доказали причастность к этому Райымбека Матраимова. По их данным, в то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о легализации преступных доходов. Тогда его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Но теперь это дело прекращено.

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов — депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями, заняла второе место на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после массовых протестов в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно партию «Мекеним Кыргызстан».

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