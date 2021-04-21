Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил проверить каким образом президент и глава минздрава варят иссык-кульский корень. Он обратился к спикеру, с предложением создать комиссию по изучению этого вопроса или дать на рассмотрение профильному комитету.

«Мы стали посмешищем для всего мира. Мы должны дать свою оценку или проверить. В то время, как число новых случаев коронавируса растет, министр здравоохранения рекламирует иссык-кульский корень. Надо проверить, где он вместе с президентом готовит этот отвар», — сказал Бекешев.

Он отметил, что резиденция президента — это государственное учреждение и Жапаров не должен там самовольничать.

«Давайте включим в комиссию ученых. Если они дадут заключение о правильности метода, нужно будет присвоить президенту степень доктора медицинских наук», — предложил депутат.

Кроме этого, парламентарий заявил, что врачи давно бы высказались о последствиях лечения аконитом, но они боятся из-за давления министерства здравсоцразвития.

Лечение коронавируса ядовитым иссык-кульским корнем

Президент Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за 1-2 дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения. Применение его в медицине опасно для жизни даже при наружном применении.

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

При этом, Жапарова поддержал глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Там же Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

Также на пресс-конференции Бейшеналиев заявил, что дозировку корня для употребления определяет только президент Садыр Жапаров. А в аппарате президента журналистам 24.kg рассказали, что настойку из иссык-кульского корня готовят в госрезиденции «Ала-Арча» и под это отведено отдельное помещение.

Комитет парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 19 апреля предложил снять Бейшеналиева с должности. Девять депутатов проголосовали за выражение недоверия министру и отдел комитета заявил, что направит соответствующее письмо премьер-министру Улукбеку Марипову.

Минздрав 20 апреля сообщил о четырех случаях отравления иссык-кульским корнем (аконитом) в Бишкеке. Все трое поступили в больницы в тяжелом состоянии. Однако глава минздрава заявил, что отравившиеся пили не «их» настойку, а занимались самолечением.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

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