Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов считает, что глава минздравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев должен уйти в отставку. Об этом он сообщил изданию Vesti.kg.

«Народное лечение и официальную медицину нельзя ставить в один ряд. Считаю, что он должен отправиться в отставку, и надеюсь, что это произойдет», — заявил парламентарий.

Ранее снять с должности Бейшеналиева предложил Комитет парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Девять депутатов проголосовали за выражение недоверия министру и отдел комитета заявил, что направит соответствующее письмо премьер-министру Улукбеку Марипову.

Также медики, юристы и гражданские активисты потребовали привлечь министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева к уголовной ответственности за подвергание риску жизни и здоровье граждан Кыргызстана.

А врач Айсулуу Атаканова обратилась к членам научного совета КГМА, в Министерство образования и науки с просьбой провести расследование и отозвать ученое звание действующего министра здравсоцразвития Алымкадыра Бейшеналиева.

Почему главу минздрава критикуют?

Министр здравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев призвал кыргызстанцев лечиться от COVID-19 настойкой иссык-кульского корня, крайне ядовитого растения.

Бейшеналиев 16 апреля созвал пресс-конференцию и выпил отвар в прямом эфире. Там же Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

По его словам, дозировку настойки определяет только президент Садыр Жапаров. А в аппарате президента журналистам 24.kg рассказали, что настойку из иссык-кульского корня готовят в госрезиденции «Ала-Арча» и под это отведено отдельное помещение.

Депутат Дастан Бекешев предложил проверить, как проводится процесс изготовления настойки из аконита в резиденции президента. Известно уже о нескольких случаях отравления иссык-кульским корнем, но глава минздрава не считает себя ответственным за это, потому что не готовил отвар, который приняли пострадавшие.

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Кто такой Тазабек Икрамов?

Действующий депутат от «Онугуу — Прогресс» Тазабек Икрамов шел 27-м в списке партии «Кыргызстан» на парламентских выборах 2020 года.

Источники «Азаттыка» сообщают, что Икрамов состоял на учете в МВД, как член организованной преступной группировки, и его подозревают в заказе похищения сына экс-депутата Жусупжана Жээнбекова в 2009 году.

Однако в интервью изданию Икрамов опроверг все обвинения, но подтвердил, что дружит с кримавторитетом по прозвищу Водолаз. Позже и сам Жээнбеков заявил, что Икрамов не имеет отношения к похищению его сына.

Также в конце 2018 года Икрамову, который всего два года проработал физруком, присвоили звание «Отличника образования». Это событие породило волну возмущений среди пользователей соцсетей, так как такой статус должны присуждать только педагогам с более чем 20-летним стажем работы. Позже юрист и член ЦИК Кайрат Осмоналиев обратился в Совет безопасности с требованием рассмотреть законность получения члена комитета по образованию и соцвопросам такого звания.

25 марта 2021 года перед началом вакцинации в Кыргызстане Икрамов заявил, что до граждан, вакцину от COVID-19 должны получить члены парламента и правительства.