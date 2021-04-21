На заседании парламента 21 апреля депутаты слушали отчет генпрокурора Курманкула Зулушева.

Депутат Рыскелди Момбеков возмутился тем, что парламентария Дастана Бекешева, потерявшего зрение в 6 лет, вызвали на допрос по делу об октябрьских событиях 2020 года.

«Он что, прозрел? Такое только в нашей стране возможно — у незрячего спрашивать, что он видел», — сказал Рыскелди Момбеков.

Момбекову ответил замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев. Он отметил, что свидетелем является «не только человек, который что-то видел, но и тот, кто что-либо знает или слышал».

Генпрокурор Курманкул Зулушев в свою очередь сказал, что по делу о событиях 5 октября были допрошены 260 граждан.

Ранее Дастана Бекешева вызвали на допрос как свидетеля по делу о событиях 9 октября 2020 года, когда на площади участников митинга против ОПГ закидали камнями люди, называвшие себя сторонниками Садыра Жапарова.

«Оказывается, в министерстве внутренних дел есть два уголовных дела по событиям 5-6 октября и 9 октября. Сегодня [меня] вызвали на допрос как свидетеля по событиям 9 октября. Но сказали, что пригласят еще по событиям 5-6 октября. Я конечно посмеялся: “Нашли свидетеля, я же ничего не вижу, ничего не знаю”. Мне самому смешно стало», — рассказал Дастан Бекешев в своем телеграм-канале.

Он считает, что допросят и многих других политиков, которые были на акциях протеста в эти дни.

Октябрьские события

В Кыргызстане 5-6 октября произошла смена власти. Белый дом был захвачен, к власти пришел Садыр Жапаров, отбывавший наказание по обвинению в организации массовых беспорядков и захвате в заложники Эмилбека Каптагаева.

Демонстрации за отмену итогов парламентских выборов, переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками.

Протестующих разгоняли светошумовыми гранатами, водометами и резиновыми пулями. По официальной информации, более тысячи человек обратились за медпомощью, 439 из них оказана первая медицинская помощь. Сотни человек были ранены, погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Кроме того, есть и те, кто лишился глаз в результате полученных ранений резиновыми пулями.

9 октября в Бишкеке прошли три митинга — против ОПГ во власти, митинг за стабильность и митинг сторонников Садыра Жапарова. Участники митинга против ОПГ и за стабильность в результате объединились и пришли на площадь Ала-Тоо. Позже произошло столкновение между ними и сторонниками Садыра Жапарова.

В результате бизнесмена и бывшего политика Тилека Токтогазиева ударили по голове, ранили телохранителя Темира Сариева, а в машину бывшего президента Алмазбека Атамбаева, предположительно, стреляли.

По делу об организации массовых беспорядков 9 октября задержали Атамбаева и его сторонников. При этом политики Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев настаивали, что больше половины людей на митинге были сторонниками экс-президента Сооронбая Жээнбекова, официально возглавлявшим страну на тот момент.

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