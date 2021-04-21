Председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Бен Кардин и руководители комиссии сенатор Роджер Уикер и Джо Уилсон выступили с заявлением по итогам референдума в Кыргызстане 11 апреля.

Что сказали в комиссии

Кардин, Уикер и Уилсон считают, что новая Конституция, которую приняли на референдуме «с низкой явкой в чуть более 30%», ведет страну к авторитаризму.

«Мы обеспокоены тем, что эта новая конституция приведет Кыргызстан — долгое время считавшийся одной из самых демократических стран Центральной Азии — к авторитарному правлению путем концентрации власти в руках президента, сокращения роли парламента и минимизации сдержек и противовесов», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в новом проекте Конституции есть ряд лазеек, позволяющих допускать нарушения прав и свобод человека — в том числе и тех, что страна обещала соблюдать, подписав ряд соглашений и пактов.

«Расплывчатые положения, ставящие во главу угла “морально-этические ценности и общественное сознание народа Кыргызской Республики”, могут быть использованы для ограничения прав человека, в том числе свободы выражения мнений.

Мы настоятельно призываем правительство Кыргызстана дать возможность независимым СМИ и гражданскому обществу страны беспрепятственно осуществлять свои права человека и основные свободы», — говорится в заявлении.

В Комиссии напомнили также, что до референдума Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Венецианская комиссия Совета Европы дали правовую оценку этому новому проекту Конституции по запросу Кыргызстана.

Эксперты пришли к выводу, что процесс его принятия «не соответствовал верховенству права и проходил с минимальными общественными консультациями или парламентскими дебатами». Так же история принятия нового основного закона вызвала «серьезную озабоченность по поводу отсутствия уважения принципов верховенства права, разделения властей и присущего им отсутствия сдержек и противовесов».

Читать по теме:

Почему Хельсинкская комиссия интересуется Кыргызстаном?

Потому что Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (она же Хельсинкская комиссия США) следит за безопасностью во всем регионе ОБСЕ. Кыргызстан вступил в ОБСЕ в 1992 году.

Безопасность при этом подразумевает поощрение прав человека, демократии, экономического, экологического и военного сотрудничества и реализацию Хельсинкских соглашений.

Конституционная реформа

Референдум по изменению Конституции стал последствием политического кризиса, начавшегося в Кыргызстане в октябре 2020 года после парламентских выборов.

5 октября в стране начались массовые волнения, вследствие чего был разгромлен Белый дом. Тогда же на фоне беспорядков к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии его сторонники.

Он сделал заявление о том, что в Кыргызстане необходимо изменить Конституцию и ввести президентскую форму правления. При поддержке сторонников Жапаров за короткое время стал премьер-министром и и. о. президента.

Занимая эти должности, он провел кадровую перестановку, назначив на ключевые должности своих соратников. Вместе с депутатами шестого созыва он так же провел перенос повторных парламентских выборов на неопределенный срок и инициировал конституционную реформу.

Первую версию новой Конституции опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Возглавил совещание Бекбосун Борубашов.

Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.

Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и редактировало проект основного закона страны.

Параллельно с работой Конституционного совещания прошли президентские выборы и референдум по конституционной реформе. На президентских выборах 10 января 2021 года Жапаров получил большинство голосов избирателей из числа пришедших на выборы. Также большинство тех, кто принял участие в референдуме, проголосовало за президентскую форму правления, которую предлагал Жапаров.

Новый проект Конституции, переработанный и отредактированный Конституционным совещанием, был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом — ряд депутатов хотел рассмотреть и принять его тайно. Однако и эта версия содержала ряд неточностей,правовых коллизий и нарушений прав человека.

Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Как и Сообщество юристов Кыргызстана, и еще ряд экспертов, они просили более тщательной переработки и вычитки текста, просили привести его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.

Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня. При этом срок общественного обсуждения официально истекал 9 марта и по действующей Конституции до рассмотрения профильным комитетом законопроект должен был пройти ряд процедур.

Юристы и эксперты предупредили депутатов, что если они не будут соблюдать закон при принятии новой версии Конституции, это в будущем может поставить под сомнение «законность работы госорганов» и привести к «угрозе повторения конфликтов». Но несмотря на это парламент принял законопроект о назначении референдума по изменению Конституции на 11 апреля.

Референдум состоялся 11 апреля одновременно с выборами в местные кенеши. По предварительным итогам, явка на референдуме по данным ЦИК составила 37,1%. За новую Конституцию проголосовали более 79%, против почти 14%.