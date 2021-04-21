Общественный фонд «Центр медиа развития» подал жалобу на сюжет телеканала «Ала-Тоо 24» за рекламу ядовитого* иссык-кульского корня.

*Иссык-кульский корень — он же аконит или борец, растение семейства лютиковых, также известное как «собачья смерть», «клобук монаха», «волчья отрава», «венерин башмачок» и «царица ядов».

Сами жалобы поданы в Госагентство антимонопольного регулирования и Управление рекламы, защиты прав потребителей. В фонде отметили, что новостной сюжет, вышедший на «Ала-Тоо 24», фактически стал «рекламой настойки».

Кроме этого, в сюжете телеканала журналисты взяли комментарий о «лечебных свойствах» у народной целительницы Ажарбубу Жамангуловой, а пациенты делились примерами «чудодейственного исцеления» с помощью отвара на основе корня.

«Другой “эксперт” Кыяс Молдокасымов, рассказывает об истории использования иссык-кульского корня в традиционном лечении у кыргызов», — отмечают в центре развития.

Представители фонда отмечают, что в кадре также была бутылка с отваром иссык-кульского корня, что также является рекламой несертифицированного товара. Вместе с этим в сюжете было и интервью лже-лекаря Хашима Зайналиева, которому судом запрещено заниматься медицинской практикой.

«Его лечение ранее приводило к смерти людей. Сам канал в декабре 2018 года показывал сюжет о нем, называя его «лекарем-колекарем», — говорится в жалобе фонда.

В «Центре медиа развития» отметили несколько статей закона «О рекламе», которые были нарушены в сюжете «Ала-Тоо 24».

Так, по их данным, в 7 части 5 статьи закона «О рекламе» говорится, что «Реклама не должна побуждать граждан к насилию, агрессии и опасным действиям, создающим угрозу их жизни и здоровью, а также призывающим к беспорядку и панике».

«Этот новостной сюжет фактически призывает граждан использовать крайне ядовитую настойку в качестве лекарства от коронавируса. Что может повлечь угрозу здоровью и жизни таких граждан», — считают эксперты.

В жалобе фонда также говорится, что согласно тому же закону, реклама медикаментов, изделий медназначения и методов лечения не допускается без разрешения минздрава.

«Более того Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила о недопустимости использования настойки, так как она не прошла каких-либо клинических исследований и, соответственно, не может быть зарегистрирована и рекомендована для широкого использования населением», — заключили в центре развития.

В ОТРК уже дали ответ на критику со стороны общественности и СМИ. Гендиректор корпорации Бахтияр Алиев сказал, что журналисты телеканала побеседовали с Хашимом Зайналиевым, так как он «разбирается» в нетрадиционной медицине.

«Когда нашим журналистам дается определенная тема, мы их ни в чем не ограничиваем. Они самостоятельно добывают информацию и делают сюжеты. Информацию об иссык-кульском корне мы получили из уст министра здравоохранения, он обратился к нетрадиционной медицине. Соответственно, нужно было обратиться к человеку, который разбирается в этой теме, и дать его позицию», — сказал он ИА Vesti.kg.

Алиев подчеркнул, что телеканал не давал никаких заключений, а лишь предоставил возможность высказаться людям, связанным с «нетрадиционной медициной».

Лечение ядовитым иссык-кульским корнем

Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за 1-2 дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации». Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

Со словами Жапарова об использовании иссык-кульского корня в лечении больных с коронавирусом согласился глава минздрава.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Позже Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

Также на пресс-конференции глава минздрава заявил, что дозировку корня для употребления определяет только президент Садыр Жапаров. А в аппарате президента журналистам 24.kg рассказали, что настойку из иссык-кульского корня готовят в госрезиденции «Ала-Арча» и под это отведено отдельное помещение.

Комитет парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 19 апреля предложил снять Бейшеналиева с должности. Девять депутатов проголосовали за выражение недоверия министру и отдел комитета заявил, что направит соответствующее письмо премьер-министру Улукбеку Марипову.

20 апреля стало известно о четырёх кыргызстанцах, отравившихся настойкой из иссык-кульского корня в Бишкеке. Все они поступили в больницы в тяжёлом состоянии. На это глава минздрава сказал, что пострадавшие не получали отвар, который он пил на пресс-конференции 16 апреля.

«Комиссия выезжала в отделение токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии и никаких осложнений от нашего лечения не выявила […] Пострадавшие наш отвар не получали. Надо же сначала спросить, отчего люди отравились. Это онкологические больные, сами употребляли уже давно. При раковых заболеваниях желудка давным-давно применяют аконит. Тот, кто им назначил народное лечение, дозу, наверное, не рассчитал», — сказал он.