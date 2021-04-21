В Оше передали в эксплуатацию здание инфекционной больницы для детей на 100 койкомест. Об этом сообщила мэрия города Ош 19 апреля. В торжественном открытии здания приняли участие министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев и вице-мэр Оша Эмил Шадыханов.

«Строительство больницы, предназначенной на 100 мест, окончено в течение года. В старом здании проведен полный капитальный ремонт. В общей сложности детская инфекционная больница может вместить 280 пациентов», — сообщили в мэрии.

Больница, построенная с опозданием

В июле 2020 года бывший премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил о строительстве новых больниц на 100 койкомест в Бишкеке и Оше. Боронов давал задание закончить строительство до 25 августа — пандемия коронавируса набирала обороты, а в больницах не хватало мест.

Оба здания должны были строить быстро, с применением легких конструкций. На их монтажные работы было предусмотрено 62,5 млн сомов.

Строительство Ошской больницы начали 25 июля, как и в Бишкеке, но в обещанные сроки не уложились. Пресс-служба экс-президента Сооронбая Жээнбекова сообщила, что больница будет передана в эксплуатацию в октябре.

Но в октябре открылась только больница в Бишкеке — с опозданием на два месяца. На ее строительство и оборудование было потрачено 77,5 млн сомов.

Ошская больница продолжала строиться — мэр Оша Таалайбек Сарыбашов говорил, что она сможет начать принимать пациентов с ноября месяца. Но больница не приняла пациентов ни в ноябре, ни позже.

В феврале 2021 года Государственное агентство архитектуры и строительства сообщило о том, что Фонд социального партнерства и развития регионов приостановил выделение средств, из-за чего и произошла задержка строительства. Но, по словам представителей фонда, все средства были перечислены вовремя и в полном объеме.

В марте начал решаться вопрос о возобновлении финансирования, чтобы завершить начатое строительство, и к концу апреля больница в Оше открыта.