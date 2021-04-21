Вдова современного классика литературы, писателя Чингиза Айтматова Мария Айтматова похоронена на Ала-Арчинском кладбище. Гражданская панихида по ней прошла в Доме-музее имени Айтматова.

Она скончалась 20 апреля, известно, что у нее был коронавирус. 13 июля ей исполнилось бы 79 лет.

Во время панихиды министр культуры Кайрат Иманалиев отметил огромный вклад Марии Айтматовой, внесённый в развитие кыргызской кинематографии. Айтматова окончила Кафедру драматургии кино ВГИК, по специальности «сценарист», была ассистенткой режиссёра художественного фильма «Зной» (Ботокөз булак), снятого по мотивам повести Айтматова «Верблюжий глаз». Также, она внесла свой вклад в производство многих других кинофильмов, где она была рецензентом.

«В качестве рецензента при Союзе кинематографистов Кыргызстана, она способствовала выпуску многих художественных фильмов. Также, она написала сценарий художественного фильма “Манкурт”, туркменского режиссёра Ходжакули Нарлиева», — сказал Иманалиев.

Он также добавил, что она лично набирала текст романа «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова на печатной машинке — она редактировала произведение своего супруга.

Композитор Муратбек Бегалиев в своей речи сказал, что он был в очень хороших отношениях с семьёй Айтматовых, также отметил, что Мария Айтматова и Чингиз Айтматов были настоящими родственными душами друг для друга.

Мария Айтматова — вторая супруга Чингиза Айтматова. Родилась 13 июля 1942 года, в Чуйской области. Они поженились в 1980 году, у них двое детей — Ширин и Эльдар.

После смерти Чингиза Айтматова, Мария Айтматова руководила фондом его имени.