Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. Два человека скончались в Бишкеке, еще двое — в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 561 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 306 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице.

Бишкек — 203;

Чуйская область — 52;

Иссык-Кульская область — 16;

Ошская область — 11;

Джалал-Абадская область — 10;

Ош — 5;

Баткенская область — 4;

Нарынская область — 4;

Таласская область — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 92 626 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 161 пациент. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 87 390 пациентов.

За сутки среди медиков выявили девять новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 369 медработников, из которых выздоровели всего 4 285.

Также штаб сообщил, что на 21 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 309 пациентов, из них 52 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 390 человек лечатся амбулаторно.