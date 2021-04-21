Президент Садыр Жапаров опубликовал на своей странице в фейсбуке заявление об энергетическом кризисе Кыргызстана из-за нехватки воды в Токтогульском водохранилище. Для выхода из кризиса президент предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения.

снизить оплату с 77 тыйынов до 74 тыйынов и убрать лимит потребления для малообеспеченных семей;

снять ограничения и продавать по 1,04 сома жителям отдаленных и горных районов с тяжелыми условиями проживания;

благополучным семьям предлагается продавать электричество по 1,48 сомов.

При этом, для категории благополучных семей президент предлагает в зимний период установить цену в 2,29 сомов за потребление свыше 1000 кВт/ч.

В сообщении Жапарова указывается, что сейчас в стране насчитывается 110 тысяч малообеспеченных семей. Однако он подчеркнул, что список может расшириться после уточняющих работ.

Сейчас граждане платят по 77 тыйынов за каждый кВт/ч., если не превысили лимит в 700 кВт/ч., для высокогорных районов этот лимит 1000 кВт.ч. После превышения лимита стоимость 1 кВт/ч. — 2,16 сомов.

«Преодолеем кризис к 2025 году»

Жапаров заявил, что ограничения будут убраны, если в будущем получится наполнить Токтогульское водохранилище, благодаря которому почти вся страна обеспечивается электроэнергией. Сейчас уровень воды в Токтогульском водохранилище критический — 8,6 млрд кубометров.

«Только так мы сможем преодолеть энергетический кризис к 2025 году.

Почему малообеспеченным семьям и семьям с низким доходом, живущим в отдаленных горных районах, предлагаются низкие ставки? Отныне мы будем обращать повышенное внимание на то, что малообеспеченным семьям были в приоритете при реализации реформ во всех сферах», — говорится в заявлении главы государства.

По его словам, энергетика Кыргызстана находится в кризисном состоянии все 30 лет независимости из-за «легкомысленных политических спекуляций некоторых чиновников».

«Проблемы не решались оперативно и мы теряли много времени. Предупреждаю, мы больше не допустим такой халатности. Мы не намерены обманывать и отвлекать людей», — считает Жапаров.

Президент добавил, что власти страны рассматривают реформы в энергетическом секторе, чтобы они не причинили ущерба для населения.

«Политическое руководство страны и новая команда в Министерстве энергетики и промышленности решают очень важные вопросы в этой сфере. Но этого недостаточно. Всё правительство, все министерства, все наши сознательные граждане должны много работать, объясняя людям, что нынешняя ситуация в энергетике — это не проблема сегодняшнего дня, а результат 30-летнего халатного отношения властей», — говорится в заявлении президента.

Он подчеркнул, что чем раньше страна начнет достигать этих целей, «тем быстрее мы сможем избавиться» от нехватки воды и отключения электричества в зимний период. Вместе с этим Жапаров добавил, что 2022 год будет объявлен «Годом энергетики».

Энергетический кризис в Кыргызстане

Кыргызстан уже сталкивался с энергетическим кризисом из-за нехватки воды в Токтогульском водохранилище. Кроме этого, у граждан уже был опыт веерных отключений из-за низкого уровня воды в водохранилище при правлении свергнутого президента Курманбека Бакиева. Тогда власти также повышали тариф на электроэнергию, чтобы выйти из энергетического кризиса.

После революции 2010 года власти страны сначала вернули прежние тарифы, а затем немного повысили их. Когда происходило значительное снижением воды в водохранилище власти обещали гражданам не допустить повторения веерных отключений. При этом им удавалось удерживать уровень воды в Токтогульском водохранилище выше 10 млрд кубометров.

Сейчас чтобы не допустить веерных отключений власти импортируют электроэнергию из соседних Казахстана и Узбекистана в долг.