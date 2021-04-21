Журналисты-расследователи ютуб-канала Temirov LIVE выявили, что дорогие объекты недвижимости, которые ГКНБ нашел у сестры Равшана Джеенбекова, судьи Миры Джеенбековой, являются одним объектом – высотным зданием.

Пресс-служба ГКНБ 8 апреля сообщила, что судья Бишкекского городского суда, не имея законных источников дохода, приобрела 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений, 10 парковочных мест и дорогие земельные участки в «золотом квадрате» Бишкека.

Журналист Temirov LIVE Арген Камалдинов проверил эту информацию и обнаружил, что по указанному адресу находится только один объект.

«Смотрим карту: в 2015 году на этом месте двухэтажное здание. Владельцами, как показывает кадастр, являются две семьи – семья Джеенбековых и семья Шадиевых, причем с давних лет. Султан Шадиев – муж Миры Джеенбековой, а Джеенбековы – ее родные, то есть оба владельца – близкие родственники судьи», – отметил журналист.

По словам Камалдинова, по соглашению со строительной компанией о долевом участии две семьи получили 20% от площади высотки. Это по 7-8 квартир на каждую семью, но не 74.

Еще один из двух домов, также приписанный Мире Джеенбековой, был продан ее братом еще в 2017 году.

«Два других объекта, действительно, принадлежат мужу Миры Джеенбековой, но приобретены или получены по наследству также в 90-х – начале 2000-х. Напомним, что она стала судьей лишь в 2016 году. До этого была рядовым сотрудником Министерства юстиции», – подчеркнул журналист.

Обвинения в незаконном обогащении

Пресс-служба ГКНБ 8 апреля сообщила, что судью Бишкекского городского суда подозревают в незаконном обогащении.

«При этом, в целях сокрытия следов преступно нажитого недвижимого имущества судья оформляла необходимые договоры купли-продажи на близких родственников и других подставных лиц, которые не имели какие-либо подтвержденные законные источники доходов», — отметили в ГКНБ.

В ведомстве добавили, что следствие по делу и поиску других незадекларированных объектов судьи продолжается. Тогда в ГКНБ не назвали имя подозреваемого судьи Бишкекского горсуда. Позже политик Равшан Джеенбеков выступил на пресс-конференции, где сообщил, что речь идет о его сестре — Мире Джеенбековой.

Он назвал «недостоверной» информацию, опубликованную о его сестре.

«Чужую собственность приписали сестренке и ее мужу. Мы это докажем в ближайшее время. Ее муж имеет частную клинику и занимается бизнесом, и все, что у них есть, они зарабатывают собственным трудом, есть источник происхождения, а ГКНБ распространяет неверную информацию», — заявил политик.