Заместитель муфтия Кыргызстана Кадыр Маликов на своей странице в фейсбук раскритиковал депутатов парламента за принятие в первом чтении законопроекта об открытии казино на Иссык-Куле в месяц Рамазан.

Маликов заявил, что его расстроила эта новость. При этом он напомнил, что игорные заведения в исламе являются тяжким грехом и «все мусульмане это знают».

«[…] меня очень расстроила эта новость, как будто, получается, спланировали “подарок” как раз в Орозо», — написал Маликов.

Теолог также отметил, что игорные зоны будут работать лишь для иностранных граждан. Он считает, что таким образом создается оправдание того, что казино является запретным.

«Ведь главное прибыль для государства, деньги в бюджет, а то каким это путем не имеет значения! При этом каждый старается показать набожность словами “Кудай буюрса, Кудай берсин….” [Даст Бог будет]», — отметил заместитель муфтия.

Маликов подчеркнул, что любые деньги, полученные «путем харама» [греха], не имеют блага.

«Азартные игры запретны и относятся к деяниям сатаны», — заключил теолог.

Как принимали законопроект

Законопроект об открытии специальной игорной зоны с казино на территории аэропорта Тамчы в Иссык-Кульской области депутаты парламента приняли в первом чтении 21 апреля.

Проект также поддержал и президент Садыр Жапаров, назвав противников закона «популистами», которые занимаются «черным пиаром».

Проект инициировали депутаты Бактыбек Турусбеков и Дастан Джумабеков. За открытие специального района с открытием казино проголосовали 68 депутатов, 23 были против.

Однако уже после голосования несколько депутатов высказались против проекта. Свое решение нардепы аргументировали тем, что подобные законы нельзя принимать в священный месяц Рамазан.

«Орозо это не только воздерживаться от еды, а соблюдая пост, бог должен быть нами доволен. Поэтому многие депутаты просят, вот 3-4 депутата сказали, что они просят поставить законопроект на переголосование», — заявил депутат Торобай Зулпукаров уже после голосования.

Несмотря на заявления парламентариев о том, что надо провести переголосование, проект все же прошел первое чтение в Жогорку Кенеше.