Бывший заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев 22 апреля был назначен на пост директора Национального центра фтизиатрии.

Эту информацию «Клоопу» подтвердили в пресс-службе министерства. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Каратаева сняли с должности заместителя главы минздрава 25 марта текущего года. Межведомственная комиссия, которая анализировала работу государственных органов и муниципалитетов по борьбе с COVID-19 посчитала неудовлетворительной его службу.

В решении комиссии написано, что фактическая смертность кыргызстанцев от коронавируса и внебольничной пневмонии очень сильно отличается от официальной статистики, а минздрав намеренно уменьшает количество умерших.

Также члены комиссии отметили, что третий протокол лечения COVID-19 был принят минздравом с опозданием на месяц. По их словам, это произошло потому, что «человек у власти, с личными интересами» не дал вовремя утвердить протокол лечения.

Правительство, возглавляемое тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым, готовилось к пандемии коронавируса с января 2020 года. Первые случаи заражения были зарегистрированы 17 марта.

Однако летом 2020 года, несмотря на то, что было достаточно времени на подготовку, в системе здравоохранения страны случился коллапс: в больницах не хватало коек, врачей, лекарств и оборудования.

По данным вышеуказанной комиссии, в рамках борьбы с COVID-19 возбуждено 14 уголовных дел.