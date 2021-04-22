Госрегистрационная служба (ГРС) опровергла информацию о массовой прописке граждан в Токмоке в преддверие выборов депутатов местных кенешей 11 апреля. Согласно результатам проверки ГРС, с 1 января по 21 апреля 2021 года прописка граждан в Токмоке не проводилась.

«Прописка граждан была произведена в основном в январе-феврале и марте 2020 года», — отметили в службе.

В ГРС добавили, что согласно изменениям в постановление правительства о правилах регистрации граждан, для предотвращения массовых приписок идентификация граждан проходит на основе сканирования лица — Face ID. Технология применяется при регистрации по месту постоянного жительства.

«В постановлении учтены случаи, когда на момент регистрации в жилом помещении выявляется более 10 зарегистрированных граждан, за исключением близких родственников, сотрудник регистрационного учёта производит регистрацию. При этом в течение одного рабочего дня и направляет извещение в орган местного самоуправления, районный ОВД и территориальные избирательные комиссии», — добавили в ГРС.

О массовой прописке граждан в к выборам в местные кенеши в Токмоке заявляли представители партий «Эл Биримдиги», «Ата-Журт Кыргызстан», «Бирге» и «Республика».

На пресс-конференции 20 апреля представители партий сообщили, что у партии «Эмгек» были массовые нарушения на выборах депутатов в горкенеши по городу Токмок.

Представитель партии «Эл Биримдиги» Анарбек Маликов на пресс-конференции заявил, что в домах кандидатов от «Эмгек» были прописаны более трех тысяч человек. По словам члена партии «Бирге» Кайрата Чокеева, на партию работали домкомы и квартальные.

Руководитель портала по жалобам на выборах tandoo.info Атыр Абдрахматова заявила, что местные жители сообщили о прописке в Токмоке более трех тысяч человек перед выборами в горкенеш.

Абдрахматова рассказала, что два заявителя также подали жалобы на кандидата от «Эмгек» Рустама Юнусова. Граждане сообщили, что кандидат прописал в своей квартире более 200 человек.

Другой кандидат от той же партии Иманалиев Мирбек прописал в квартире 25 человек. Абдрахматова отметила, что обращения граждан уже передали в Центризбирком.

Махинации с использованием прописки происходят на выборах, чтобы увеличить электорат партии в населенном пункте. Сейчас кыргызстанцы могут голосовать только на участке по прописке. Ранее журналисты также сообщали о «резиновых» квартирах, где перед выборами приписывали множество людей. Позже Госрегистрационная служба запретила прописывать в одной квартире или доме более 10 человек.

Выборы в городские и айылные кенеши прошли 11 апреля. По данным ЦИК, партия «Эмгек» на прошедших выборах получила 47,7% голосов избирателей по городу Токмок, тем самым заняв первое место и получив больше всего мандатов в городском кенеше. Согласно предварительным данным, партия должна получить 16 из 31 депутатских мандатов. Как у победительницы, у нее будет право создавать коалицию большинства.