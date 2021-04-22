Министерство здравоохранения и соцразвития 22 апреля сообщило, что в Кыргызстане среди больных коронавирусом циркулируют британский, южноафриканский, индийский и российский штаммы. Эти штаммы отличаются от изначального вируса SARS-Cov-2, который нашли в Китае.

Отмечается, что такие результаты ведомство получило из российского государственного научного центра вирусологии и эпидемиологии «Вектор». 26 марта минздрав отправил материалы больных в Кыргызстане в «Вектор для углубленного исследования на выявление разновидностей штаммов коронавируса.

* Ранее минздрав сообщал, что ведомство периодически отправляет образцы коронавируса на анализ в лаборатории в Новосибирске и Москве.

Минздрав порекомендовал гражданам носить маски, усилить личную гигиену, обрабатывать руки антисептиком, ограничить посещение общественных мест и соблюдать дистанцию.

Также минздрав призвал кыргызтанцев, в случае появление симптомов обратиться к врачу — позвонить по номер 118 или в ЦСМ и не заниматься самолечением.

А что это за штаммы?

О всех новых штаммах коронавируса известно довольно мало и они плохо изучены. Новые штаммы появляются из-за того, что вирус SARS-Cov-2, который вызывает COVID-19, как и другие вирусы, со временем изменяется и мутирует. По данным ВОЗ, во всем мире выявлены сотни вариантов этого вируса.

Британский штамм впервые выявили в сентябре 2020 года в графстве Кент. К середине декабря 65% зараженных в Лондоне были заражены именно этим штаммом. Из-за этого властям Великобритании пришлось вводить новые ограничения. Скорее всего, британский штамм более заразен исходного SARS-Cov-2 и, по некоторым данным, смертоноснее. Этот штамм распространился уже во многих странах.

Южноафриканский штамм SARS-Cov-2 также более заразен, чем вирус из Китая. По данным ВОЗ, нет доказательств того, что этот штамм вызывает серьезные заболевания после заражения. Также этот штамм плохо распознается антителами к исходному SARS-CoV-2. Вполне реально, что переболевший COVID-19 или вакцинированный человек, может заразиться южноафриканским штаммом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 апреля сообщила, что в России формируются варианты вируса, не похожие на те, которые выявили за рубежом: сибирский и северо-западный. В ноябре 2020 года Попова говорила, что выявленные в Сибири изменения в структуре SARS-CoV-2 не делают его опаснее.

Про индийский штамм практически ничего неизвестно. Его обнаружили в октябре 2020 года. Сообщается, что он тоже может быть более заразным, чем исходный SARS-CoV-2.

Вакцинация в Кыргызстане

В Кыргызстане сейчас идёт первый этап вакцинации населения — прививки делают медикам, учителям, милиционерам и силовикам. То есть пока остальные желающие не имеют возможности получить вакцину.

Сейчас вакцинация идёт только китайским препаратом SinoPharm. По данным минздрава на 22 апреля, вакцинировано 13 552 человека.

Также известно, что 22 апреля в страну поступит 20 тысяч доз российской вакцины «Спутника V». По словам главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, всего Кыргызстан заказал миллион доз препарата, в том числе 500 тысяч в виде гуманитарной помощи. Но пока неизвестно, когда в страну поступят остальные дозы.

Также ожидается, что в Кыргызстан по линии COVAX* в мае-июне поступит 405 тысяч доз оксфордской вакцины AstraZeneca. Об этом также сообщил Бейшеналиев.

* COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.

Ранее глава минздрава говорил, что по линии COVAX Кыргызстан получит 2,6 млн доз вакцин.