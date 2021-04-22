В Кыргызстан 22 апреля поступили 20 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» против COVID-19.

По словам главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, вакцинировать «Спутником V» начнут уже завтра.

Ранее он сообщил, что всего Кыргызстан заказал миллион доз препарата, в том числе 500 тысяч в виде гуманитарной помощи. Но пока неизвестно, когда в страну поступят остальные дозы.

Вакцинация в Кыргызстане

В Кыргызстане сейчас идёт первый этап вакцинации населения — прививки делают медикам, учителям, милиционерам и силовикам. То есть, пока остальные желающие не имеют возможности получить вакцину.

Сейчас вакцинация идёт только китайским препаратом SinoPharm. По данным минздрава на 22 апреля, вакцинировано 13 552 человека.

Кроме «Спутника V» ожидается, что в Кыргызстан по линии COVAX* в мае-июне поступит 405 тысяч доз оксфордской вакцины AstraZeneca. Об этом также сообщил Бейшеналиев.

* COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.

Ранее глава минздрава говорил, что по линии COVAX Кыргызстан получит 2,6 млн доз вакцин.

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