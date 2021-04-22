Журналиста Адыла Акжол уулу вызвали на допрос в следственную службу 10 отдела УВД города Оша. Об этом сообщил он сам 20 апреля на своей странице в фейсбуке.

По его словам, ему не вручили повестку на допрос. Также он отметил, что допрос был связан с бюллетенями, найденными в туалете в день выборов и референдума.

«Ответил на такие вопросы как: видел? был ли там? кто? почему? Написал объяснительную. Мне предварительно не вручали повестку! Когда милиция Оша начнет высылать повестку и работать “ближе” к закону — неизвестно. Для меня в последние годы это стало нормальным явлением», — написал журналист.

На видео, распространенном на YouTube-канале Адыла Акжол уулу, неизвестный человек нашел возле туалета в мечети в Оше два незаполненных бюллетеня. Автор видео отмечает, что он был наблюдателем на выборах в Ошский городской кенеш. Также мужчина показывает сами бюллетени, на которых проставлена печать избирательного участка №5904.

Позже к нему подошла женщина якобы с участка №5904.

«У нас из-за этого возникли проблемы, вы где их нашли?» — спросила женщина. Тогда мужчина показал, где они были спрятаны.

В беседе с «Клооп» Акжол уулу рассказал, что к нему обратились местные жители, которые попросили опубликовать видео. По его словам, во время выборов избирателям с помеченными масками выдавались помеченные бюллетени. По его предположению, лишние бюллетени были спрятаны в туалете.

В УВД Оша подтвердили информацию о том, что журналист был вызван на допрос в качестве свидетеля. Этот факт был зарегистрирован в журнале регистрации, в настоящий момент идут следственные мероприятия. В результате возможно будет открыто досудебное производство.

Пресс-служба милиции также добавила, что 10 отдел вызвал на допрос журналиста по заданию главного следственного отдела ГОВД Оша.

Получить комментарии от ЦИК на момент выпуска материала не удалось.

По предварительным результатам в Ошский городской кенеш прошли четыре партии. Это «Ата-Журт Кыргызстан» (48,37%), «Улуттар Биримдиги» (17,8%), «Ыйман Нуру» (8%) и «Ынтымак» (7,14%). А партия «Улуу Журт», в списках которой числился кандидатом Адыл Акжол уулу, набрала всего 0,81% голосов.