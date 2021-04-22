Глава Верховного суда Нургуль Бакирова. Фото: сайт Верховного суда

Председателем Верховного суда назначена Нургуль Бакирова. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства 22 апреля.

Отмечается, что судьи Верховного суда собрались на специальное заседание, где единогласно поддержали кандидатуру Бакировой. Ее заместителем назначен Качыке Эсенканов.

Нургуль Бакирова ранее занимала должность заместителя главы Верховного суда. С 23 мая 2018 года работала судьей вышеуказанного ведомства.

До прихода в Верховный суд, Бакирова 7 лет проработала заместителем главы Ошского областного суда. После работала руководителем отдела гендерной политики Министерства труда и социального развития, затем руководителем отдела правового обеспечения.

Коррупция в Верховном суде

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в декабре 2020 года сообщил, что в Верховном суде была выявлена коррупционная схема, в которой замешано его руководство. Она касалась разработки и внедрения автоматизированной информационной системы «Местный суд».

Тогда следователи установили, что Верховный суд заключил «фиктивный» договор с IT-компанией на разработку программного продукта. В ГКНБ заявляли, что у них есть «неопровержимые доказательства» вины председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.

В отношении Калиевой также было начато досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением». По данным ГКНБ, Калиева вместе с экс-председателем Свердловского райсуда распространяли в интернете видео, дискредитирующие отдельных представителей судебной власти.

Позже, Генпрокуратура внесла представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей на Калиеву. Её должны были рассмотреть 5 января, однако заседание перенесли по просьбе Калиевой из-за состояния ее здоровья.

В ГКНБ не раз обвиняли Калиеву в том, что она намеренно препятствует работе дисциплинарной комиссии. А 3 марта заявили, что глава ВС «под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения ее вопроса».

На это в Верховном суде ответили, что «заседание комиссии откладывалось ввиду болезни Калиевой, которая подтверждается листком нетрудоспособности, выданным лечебным учреждением».

Верховный суд опроверг все обвинения и заявил, что руководство не может быть причастно к коррупции, так как проект «Местный суд» контролировали международные организации.