В Бишкеке 22 апреля у здания Центризбиркома прошёл митинг несогласных с предварительными результатами голосования на местных выборах. На акцию вышли около 20-30 человек.

Все они были представителями семи партий: «Улуу Журт», «Коммунисты Кыргызстана», «Улутман», «Бутун Кыргызстан», «Тынчтык», «Айкол Кыргызстан» и «Власть народу».

Они требовали* отменить итоги голосования в бишкекский горкенеш и отставки главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой. Они заявили, что на выборах в местные кенеши были факты подкупа голосов и применения админресурса. По их мнению, необходимо провести повторные выборы.

* Это уже не первый раз, когда представители этих партий выходят на митинг требуя отменить результаты выборов. С требованием провести перевыборы они вышли 14 апреля и объявили о голодовке.

Представитель партии «Улуу Журт» Анарбек Катаганов считает, что отменить итоги выборов необходимо не только в Бишкеке, но и в Оше.

«Избирательная система у нас несовершенна. Побеждают только те, кто много денег тратит на выборы. Тратят они деньги только тогда, когда выборы, о народе они не думают. Нужно изменить избирательную систему […] Отменяйте выборы. Меняйте закон, приводите чистых ребят и прекращайте этот беспредел», — сказал он.

К митингующим позже вышел зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов. Он сообщил собравшимся, что все поступившие жалобы изучаются и что по ним примут соответствующие решения.

Итоги выборов в БГК

Всего в выборах в горкенеш Бишкека 11 апреля участвовали 26 партий. По предварительным данным, порог в 7% прошли только шесть из них: «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш Народ».

Однако партию НДПК 19 апреля сняли с выборов в БГК. Бишкекская ТИК пришла к выводу, что партия нарушила избирательный закон, проводя агитацию в день голосования, подкупая избирателей и нарушая порядок финансирования избирательной кампании.

В партии с этим не согласны и намерены опротестовать решение БТИК в ближайшее время «всеми законными способами».