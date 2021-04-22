Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что сегодня, 22 апреля, в Кыргызстан поступит российская вакцина «Спутник V». По его словам, поступит примерно 20 тысяч доз.

«Самолет может доставить за один раз лишь определенную партию. Это 20 тысяч доз. Рейс прибудет в аэропорт “Манас”, он совершается “Аэрофлотом”. Мы ожидаем ещё поставки российской вакцины “Спутник V” и уже завтра начнём вакцинировать этой вакциной. В Кыргызстан пришел британский штамм, так что вакцину надо делать», – сказал он.

По его словам, всего Кыргызстан заказал миллион доз препарата, в том числе 500 тысяч в виде гуманитарной помощи. Бейшеналиев призвал журналистов выступить добровольцами и получить прививку в точках вакцинации.

Ранее министр сообщал, что поставки будут осуществляться траншами, поскольку наблюдается очередь на получение препарата. По этой причине вопрос о поставке 500 тысяч доз в виде гуманитарной помощи был перенесен на июнь–июль.

Однако, тогда речь шла о 30 тысячах доз «Спутник V». По его словам, был одобрен первый транш в 30 тысяч доз, рассчитанных на 15 тысяч человек.

Он добавил, что купленная вакцина в любом случае будет бесплатной для граждан, которым сделают прививки. По словам Бейшеналиева, для закупки российского препарата предусмотрели 215 миллионов сомов, и покупаемая вакцина поступит быстрее, чем обещанная в качестве гумпомощи.

Договор о поставке

21 апреля пресс-служба правительства сообщила, что вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков встретился в Москве с сопредседателем Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Алексеем Оверчуком.

Новиков заявил, что в Кыргызстане официально зарегистрировали вакцину от COVID-19 «Спутник V», поэтому страна готова к ее включению в программу вакцинации и началу поставок «Спутник V» в Кыргызстан.

Российская сторона также подтвердила готовность к началу поставок «Спутник V» для населения Кыргызстана.

Вакцинация в Кыргызстане

Первый этап вакцинации в стране начался 29 марта. На этом этапе планируют прививать врачей, учителей, сотрудников правоохранительных органов и силовиков. Для остальных вакцинация пока недоступна.

На втором этапе прививки получат лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, социально уязвимые слои населения, а также люди старше 60 лет.

Вакцинацию среди остальных граждан проведут только на третьем этапе.

Вакцинируют от COVID-19 сейчас только китайской вакциной SinoPharm. Она поступила в страну бесплатно 19 марта и её хватит на 75 тысяч человек.

Помимо вакцин SinoPharm и «Спутник V», Кыргызстан должен был получить 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca по программе COVAX. Однако, по данным минздрава, они приостановили процесс, пока не закончатся исследования по выявлению причины осложнений после вакцинации.