Международный аэропорт «Тамчи» открыл восемь новых направлений в города России, благодаря чему цены на билеты в Кыргызстане по популярным направлениям вылета стали снижаться в цене.

Об этом заявил на встрече с журналистами Айдар Окенов, основатель компании «Билет.kg», которая работает с крупными авиаперевозчиками — FlyDubai, S7 Airlines, «Уральскими авиалиниями», и Nordwind Airlines.

«Клооп» выделил главное из того, что Окенов сообщил об изменениях в авиасообщении и о возможности кыргызстанцев вылететь в Россию.

Про рейсы

За последние четыре месяца российские перевозчики открыли восемь новых направлений из «Тамчи» в Россию. До этого аэропорт принимал туристические рейсы из Ташкента и Новосибирска только летом, сейчас же он отработал активно и зимой, и весной.

«Теперь из Тамчи можно вылететь по восьми направлениям: три рейса в неделю выполняются по маршруту «Тамчи — Москва», два — «Тамчи — Санкт-Петербург». Кроме того, перелеты осуществляются в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Самару, Уфу, Екатеринбург и Новосибирск», — отметил Окенов.

По его словам, это чартерные рейсы, но вылетают они регулярно. В этом режиме сейчас через аэропорт «Тамчи» проходит около 2 тысяч человек в неделю.

«Если эти рейсы удастся сохранить на весь летний сезон, то мы сможем надеяться и на приток российских туристов, которые захотят отдохнуть этим летом на Иссык-Куле», — выразил надежду Окенов.

Про цены на билеты

Цены на сами билеты стали более доступны и начали снижаться из-за запуска новых рейсов через другие города.

Желающие попасть в Москву кыргызстанцы могут улететь теперь не только из «Манаса» и ошского аэропорта напрямую, но и, например, из Тамчи через Ростов-на-Дону в Москву с пересадкой.

Рост цен на авиабилеты был обусловлен ограничениями: российская сторона сейчас разрешает каждой авиакомпании выполнять рейсы по одному направлению только один раз в неделю. Поэтому спрос на вылет у кыргызстанцев и превысил предложение.

«В январе 2020 года средний тариф по направлению «Бишкек — Москва» у всех авиакомпаний достигал $515, по направлению «Ош — Москва» $544. Сейчас тарифы [по этим направлениям] составляют $397 и $429, снижение составляет порядка 20%. Объемы авиаперевозок нарастили через другие города и региональные рейсы в Россию», — отметил Окенов.

Но пока надеяться на полное возвращение к допандемийным ценам на стоит — регулярные рейсы не увеличились. Ограничения для авиакомпаний тоже пока не сняты окончательно.

Про отмену оснований на вылет

Облегчат возможности вылета на заработки, обучение или в путешествие, договоренность президентов Садыра Жапарова и Владимира Путина. Согласно ей, в скором времени основания на вылет*, которые сейчас обязательны, отменят.

*До этого согласно распоряжению правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р могли вылететь туда свободно только граждане России, участники госпрограммы переселения соотечественников, те, кто едет получать лечение при предоставлении соответствующих документов и еще несколько групп иностранных граждан.

Их окончательно заменит приложение «Путешествуй без COVID» и сданный ПЦР-тест.

«Установив его [приложение] на свой смартфон с личными данными, пассажир может сдать ПЦР-тест в лаборатории и с помощью QR-кода сохранить результаты в приложении. Это будет являться достаточным основанием для перелета как регулярными, так и чартерными рейсами в российские города. При этом приложение исключает возможность подделать результат ПЦР-теста», — отметил Окенов.

По его данным, пока «Путешествуй без COVID» воспользовались порядка 30% пассажиров по причине малого количества лабораторий, где можно было сдать тесты. Сейчас их количество увеличилось*, и это может снова повлиять на спрос на авиабилеты — но по мнению Окенова, позже тарифы снова выровняются.

*Сначала их было только две, сейчас к приложению подключились уже лаборатории «Бонецкого», «Аквалаб», «Гемотест» и их всего десять — восемь в Бишкеке и две в Оше.