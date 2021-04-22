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В Оше 22 апреля прошел митинг против результатов выборов в горкенеш. В митинге принимали участие около 100 сторонников партий «Бутун Кыргызстан», «Улуттар Биримдиги», «Бир Бол», «Улуу Журт», «Республика» и «Тилектештик».

Митингующие требовали не допускать к выборам партии, которые применяли админресурс и использовали подкуп избирателей.

Это не первый митинг против итогов выборов в горкенеши в Оше. Аналогичный митинг прошел в городе 12 апреля — там выступали представители партий «Бутун Кыргызстан», «Улуу Журт» и «Бир Бол». Они требовали аннулировать итоги голосования настаивая на том, что партия «Ата-Журт Кыргызстан» массово подкупала избирателей.

В выборах в горкенеш Оша участвовали 9 партий, но по предварительным данным ЦИК, 7-процентный барьер преодолели только уже упомянутая ранее «Ата-Журт Кыргызстан», а также «Улуттар Биримдиги», «Ыйман Нуру» и «Ынтымак».

Митинг в Бишкеке

Митинг против итогов выборов в горкенеш прошел и в Бишкеке. Отмены результатов выборов 22 апреля требовали «Улуу Журт», «Коммунисты Кыргызстана», «Улутман», «Бутун Кыргызстан», «Тынчтык», «Айкол Кыргызстан» и «Власть народу». Они жаловались на применение админресурса на прошедших выборах. Представители партий уже митинговали против результатов выборов 14 апреля.

Представитель партии «Улуу Журт» Анарбек Катаганов заявил, что отменить итоги выборов необходимо не только в Бишкеке, но и в Оше.

В выборах в горкенеш Бишкека 11 апреля участвовали 26 партий. По предварительным данным, порог в 7% прошли только шесть из них: «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш Народ». Однако партию НДПК 19 апреля сняли с выборов в БГК.