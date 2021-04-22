Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила журналисту «Клоопа», что надзорный орган передал жалобу на главу минздрава Алымкадыра Бейшеналиева после рекламы лечения иссык-кульским корнем в МВД.

В прокуратуре добавили, что заявителем жалобы была активистка Умай Арыкова, которая ранее сама сообщила о требовании привлечь главу минздрава к ответственности.

В своей жалобе она попросила привлечь Бейшеналиева к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

«Его действия не выдерживают никакой критики и ставят под сомнение его компетентность. В то время когда весь мир уже больше года, охвачен пандемией коронавируса, а Кыргызстан одна из стран которая тяжелее всего перенесла пик пандемии и заплатила за беспечность прошлых министров тысячами жизней, наш министр подвергает смертельной опасности всё население страны, пропагандируя не проверенные народные средства, которые по факту не могут быть использованы в лечении такой опасной вирусной инфекции», — говорится в заявлении Арыковой.

Аналогичное заявление активистка подала в Госкомитет национальной безопасности. В нем она также требует привлечь министра к ответственности.

Кроме этого, в прокуратуре добавили, что минздрав ответил надзорному органу на вопрос о лечении иссык-кульским корнем.

«В организациях здравоохранения лечение коронавирусом проводится в соответствии с четвертой версией временного клинического руководства по диагностике и лечению COVID-19. Согласно этому, применение раствора в качестве лечебного средства не предусмотрено», — сообщили прокуратуре сотрудники минздрава.

Лечение иссык-кульским корнем

Президент Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за 1-2 дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

*Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации». Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

Со словами Жапарова об использовании иссык-кульского корня в лечении больных с коронавирусом согласился глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Позже Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

На той же пресс-конференции глава минздрава заявил, что дозировку корня для употребления определяет только президент Садыр Жапаров. Позже комитет парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 19 апреля предложил снять Бейшеналиева с должности. Девять депутатов проголосовали за выражение недоверия министру и отдел комитета заявил, что направит соответствующее письмо премьер-министру Улукбеку Марипову.

О лечении ядовитым иссык-кульским корнем говорили и на государственном телеканале «Ала-Тоо 24». Позже медиасообщество и независимые эксперты раскритиковали новостной сюжет о ядовитом корне и требовали рассмотреть ответственность редакции телеканала.