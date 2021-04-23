Журналисты ИА 24.kg проверили данные, которые предоставляет Министерство здравоохранения и социального развития о количестве заражений COVID-19 и умерших пациентах с коронавирусом. В результате они выявили расхождения в данных ведомства.

«На 23 апреля, по данным минздрава, всего заболели 93 278 человек, из них выздоровели 87 717, умерли 1 573. Получается, что болеет на данный момент 3 988. Но министерство дает другую цифру — 3 015», — сообщают журналисты.

Расхождение в данных минздрава составляет 973 человека, поэтому журналисты решили узнать, почему появились такие нестыковки.

Заместитель главы минздрава Бакыт Джангазиев в интервью изданию объяснил, что такие расхождения произошли из-за пересмотра статистики, которую провел минздрав в августе 2020 года.

«Выявлено, что 437 человек были неверно закодированы. После этого стали ежедневно мониторить, как происходит кодировка. Группа специалистов занимается установлением причин смерти при отсутствии вскрытия. Они определяют, был ли COVID основной или второстепенной причиной смерти», — пояснил Джангазиев.

Чиновник добавил, что если коронавирус был второстепенной причиной смерти, то этих пациентов не включают в статистику по умершим от COVID-19 и внебольничной пневмонии. При этом их отображают в данных по заболевшим.

Пересмотр статистики

В августе 2020 года Мадамин Каратаев, будучи замглавы минздрава, сообщил, что ведомство изменило алгоритм подсчета скончавшихся пациентов. Тогда в ведомстве заявили, что причиной смерти более 29% умерших были не COVID-19 и пневмония. Это выяснилось после изучения смертей всех пациентов, у которых выявили коронавирус.

По данным комиссии, количество умерших по другим причинам составило 437 человек.

Распределение пациентов с коронавирусом, умерших от других болезней выглядит так:

Коронарная болезнь сердца – 358;

Острый инфаркт миокарда – 24;

Острое нарушение мозгового кровообращения – 13;

Острая почечная недостаточность – 10;

Другие причины – 32.

Сам приказ об изучении смертей пациентов с коронавирусом издали 30 июля 2020 года. До этого, по словам Каратаева, глубокий анализ смертности от COVID-19 и пневмонии не проводился из-за большой загруженности медработников.

Читать еще: Минздрав Кыргызстана снова изменил число умерших от последствий COVID-19. Треть скончавшихся исключили из статистики

Что не так со статистикой коронавируса в Кыргызстане? И почему нельзя говорить о спаде эпидемии

Одним постом: Почему нельзя отрицать избыточную смертность в Кыргызстане?