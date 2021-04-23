Ленинский райсуд Бишкека 22 апреля водворил в СИЗО-1 на один месяц директора филиала турецкой компании GATA HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. (GATA) в Бишкеке Ксению Барабаш-Хашам.

Барабаш-Хашам была задержана 20 апреля по делу о незаконном предоставлении льгот турецкой компании в аэропорту «Манас».

Близкие Ксении Барабаш и посольство Турции настаивали на том, чтобы ее не водворяли в СИЗО.

«Задержали ее в связи с тем, что она работала директором компании GATA в Кыргызстане. Она — гражданка Кыргызстана, паспорт не меняла, убегать никуда не собирается. На все допросы и беседы ходила как порядочный гражданин», – отметили ее знакомые.

Это моя подруга Ксения Барабаш (по супругу-Хашам), работает в сфере гражданской авиации. Позавчера ее пригласили на «беседу» и закрыли в ИВС на 48 часов. Сегодня в суде будут решать оставлять ее в ИВС МВД или выпустить под домашний арест. #БиздинКсения pic.twitter.com/m2hQr8HEa4 — Elvira Sarieva (@ElviraKSarieva) April 22, 2021

Хорошую знакомую Ксению Барабаш, патриота Кыргызстана, умницу, профессионала - задержали по надуманному делу. У нас вообще знают о презумпции невиновности? Пусть сначала докажу в суде и потом закрывают, если есть вина. Мы требуем справедливости!https://t.co/qLog6RLJA3 pic.twitter.com/49YcS4JjDO — Sir (@SirBakai) April 22, 2021

По их данным, Барабаш пригласили на допрос 20 апреля, после чего задержали.

Посольство Турции обратилось в МИД Кыргызстана с просьбой оказать содействие в расследовании по этому делу без ареста подозреваемой. В заявлении отмечается, что у Ксении Барабаш-Хашам имеются проблемы со здоровьем, а также есть маленькие дети, следовательно, нет риска побега.

Заявление GATA

Турецкая компания GATA распространила открытое обращение в связи с арестом Барабаш.

«После того как было распространено наше обращение в феврале 2021 года, мы искренне надеялись на объективное следствие со стороны УВДТ МВД КР. Со своей стороны мы активно сотрудничали с ними и предоставляли всю необходимую информацию. Но к большому нашему сожалению, мы вынуждены констатировать, что следствие идет однобоко и наши доводы и аргументы не принимают во внимание», – заявили в компании.

По данным GATA, Барабаш неоднократно вызывалась на допросы следователем Управления внутренних дел на транспорте при МВД (УВДТ МВД) и сотрудниками Транспортной прокуратуры.

В компании отмечают, что следователи оказывали давление на подозреваемую и заявляли, что якобы ущерб от предоставленных аэропортом «Манас» скидок турецкой компании составил более $12,1 млн. Следствие хотело, чтобы GATA должна признать и выплатить этот ущерб.

В компании отметили, что им не предоставили доказательств и данных о том, как и кем был подсчитан ущерб, и почему он предъявляется компании GATA.

«Еще раз хотим обратить внимание, что GATA HAVAYOLLARI VE TASIMACILIK A.S не нарушала законодательство Кыргызстана. Наша компания заключила юридический договор с ОАО “Международный аэропорт Манас” и получила официальные скидки, которые есть не только у GATA», – отметили в фирме.

Кроме того, как заявляет турецкая компания, «невзирая на то, что это является коммерческой тайной», GATA предоставила следствию информацию о том, что за все время работы в аэропорту «Манас» с 2016 по 2020 год в качестве агента Turkish Airlines, компания получила прибыль чуть больше $1 миллиона.

«Это данные, взятые из финансовых отчетов, подтвержденные соответствующими официальными органами Турции. О каком ущербе в размере $12 миллионов может идти речь?» – задается вопросом компания.

В GATA отметили, что Ксения Барабаш и юристы компании неоднократно информировали головной офис, что она будет арестована, если компания не признает вину и не согласится выплатить ущерб.

По данным компании, следователь УВДТ МВД заявил президенту турецкой компании, что другие арестованные по данному делу люди признались и готовы выплатить ущерб. Он угрожал арестовать Барабаш — «в этом случае она якобы под давлением напишет все, что угодно».

Президент GATA отказался выполнить эти требования «ввиду их необоснованности и абсурдности».

«Для демонстрации своих угроз 20 апреля 2021 года следователь УВДТ МВД КР Рашидов Т. задержал директора представительства GATA HAVAYOLLARI VE TASIMACILIK A.S в Кыргызстане Ксению Барабаш», – сообщили в компании.

В GATA отметили, что Барабаш не занималась экономической деятельностью и ведала только производственными вопросами, связанными с обслуживанием самолетов в аэропорту.

Компания выразила готовность доказать свою невиновность в суде и возмутилась тем, что «под стражей должен находиться невиновный человек».

Коррупция в аэропорту «Манас»

В октябре 2020 года УВДТ МВД совместно с прокуратурой начали досудебное производство о создании якобы коррупционной схемы в международном аэропорту «Манас» путем предоставления GATA HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş скидок.

По делу о коррупции при предоставлении льгот ранее были задержаны ряд чиновников, включая бывшего председателя правления ОАО «Международный аэропорт “Манас”» Эмира Чукуева.

По версии следствия, Чукуев, будучи главой аэропорта «Манас» с 2015 по 2018 годы, незаконно предоставил льготы на международные перевозки GATA. По данным Генпрокуратуры, из-за предоставленных льгот с июня 2016 года по ноябрь 2020 года госказне был нанесен ущерб в $12 млн или 893 млн сомов.

По этому уголовному делу проходят экс-президент ЗАО «Компания “Манас Менеджмент”» Нурсултан Белеков, и бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт “Манас”» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов.

Ибраимов находится в бегах, а Нурсултана Белекова отпустили под домашний арест после заключения сделки со следствием.

При этом, сама компания делала заявила, что первое досудебное производство по такому же поводу было начато ГКНБ еще осенью 2019 года.

После получения постановления о разрешении выемки GATA сотрудничала со следствием, предоставляя все запрашиваемые документы и договора.

«Со стороны ГКНБ не было найдено никаких доказательств ущерба в аэропорту “Манас”. В октябре 2020 года уже УВДТ МВД совместно с прокуратурой начало досудебное производство о создании якобы коррупционной схемы в ОАО «Международный аэропорт «Манас» путем предоставления GATA HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş скидок», – пояснили в компании.

В GATA назвали это дело «дезинформационной кампанией, манипулирующей общественным мнением».