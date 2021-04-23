Пресс-служба правительства 23 апреля сообщила, что ряд стран Евразийского экономического союза* (ЕАЭС) отменил пошлины на ввоз сахара на период с 15 мая по 30 сентября. Такое решение приняли на совете Евразийской экономической комиссии из-за продолжающегося роста цен на сахар.

* В ЕАЭС сейчас входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Для каждой страны ЕАЭС установлен лимит на беспошлинный ввоз сахара: Кыргызстану — не более 40 тысяч тонн, Армении — не более 22,4 тысяч тонн, Казахстану — не более 134,4 тысяч тонн, в Россию — не более 350 тысяч тонн.

Отмечается, что в случае необходимости могут принять дополнительные меры — страны ЕАЭС договорились вернуться к рассмотрению данного вопроса в июле.

Решение Совета комиссии вступает в силу после 10 календарных дней с его опубликования.

Сейчас импортная пошлина на белый сахар из стран, не входящих в ЕАЭС, составляет 340 долларов за тонну.

Экономический кризис и рост цен на продукты в Кыргызстане

С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Экономическая ситуация еще больше усугубилась из-за политического кризиса, начавшегося в октябре 2020 года после парламентских выборов.

На фоне этого растут цены на продукты и на другие товары, а доходы населению падают. В ноябре 2020 года Нацстатком сообщил, что с начала 2020 года среди продуктов больше всего подорожали сахар, растительные масла и свежие фрукты.

При этом, по данным комитет, реальные доходы кыргызстанцев за январь-сентябрь 2020 года снизились на 5%. Снижение реальных доходов — это следствие роста цен на продукты и другие товары.

По данным Нацстаткома, в марте этого года в среднем по стране один килограмм сахара стоил 64,36 сома, подорожав с начала года на 10,14 сома или почти на 19%.

В марте правительство закупило в России 500 тонн растительного масла и 3 тысячи тонн сахара для продажи населению в целях стабилизации цен на рынке. Закупленные продукты поступили в Госфонд материальных резервов.

Читать по теме: Кыргызстан: Цены на продукты будут расти, а доходы населения падать

Почти каждый третий кыргызстанец — за чертой бедности. Всемирный банк подвел итоги первого года пандемии коронавируса для Кыргызстана