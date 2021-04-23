Сотрудники пограничной службы ГКНБ 22 апреля пресекли попытку нелегального вывоза редких животных через госграницу.

В местности Жаңы-Жер Кадамжайского района Баткенской области пограничники обнаружили находившуюся рядом с линией госграницы автомашину Тойота принадлежащую гражданину Кыргызстана Т.Н.

В ней они нашли пять оленей в возрасте от 1 до 4 лет. У четверых из них были отпилены рога.

«С целью выяснения обстоятельств были задержаны водитель и его пассажир – гражданин Узбекистана. В ходе опроса установлено, что животных должны были переправить в Узбекистан. При этом у водителя отсутствовали соответствующие документы на оленей», — сообщили в погранслужбе.

После оформления соответствующих документов задержанных и оленей передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства. Сейчас стоимость оленей уточняют.