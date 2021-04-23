Фото: Facebook Марипы Алыйкуловой и социальные сети. Коллаж: Kloop

19 апреля на встречу в Кара-Суйском районе с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и местными жителями приехали еще несколько женщин. Среди них присутствовала руководительница общественного фонда «Элет көйгөйү» («Проблема региона») Марипа Алыйкулова. Алыйкулова известна как провокаторша, которая пытается сорвать различные митинги — например, она агрессировала на участников митинга против насилия в Бишкеке.

Сорванный митинг против насилия

На митинге, который прошел в Бишкеке после похищения и убийства Айзады Канатбековой Алыйкулова занималась провокаторством. Она называла участником митинга, требующих отставки главы МВД Улана Ниязбекова и руководителя ГОВД Бишкека Бакыта Матмусаева, «представителями ЛГБТ-сообщества» и «противниками традиций».

«Не пользуйтесь именем погибшей [девушки], все будет решаться в рамках закона. Уходите, ЛГБТ!», — кричала она в мегафон.

Митингующие единогласно назвали ее провокаторшей и потребовали, чтобы она ушла. Но женщина не прекратила своих действий. Позже, через минут тридцать, к ней присоединились неизвестные и организовали антимитинг, а митинг за отставку руководства МВД пришлось прекратить.

Также в антимитинге активно принимал участие сторонник Райымбека Матраимова блогер Илимбек Исраилов. Он несколько раз пытался устроить провокацию в отношении журналистов и активистов.

Позже журналист Болот Темиров опубликовал расследование, в котором говорится, что провокаторами, сорвавшими митинг, руководили сотрудники милиции в штатском.

По предположению издания Kaktus.media Марипа Алыйкулова была в сговоре с милицией. За два часа до митинга эта же женщина была замечена в селе Пригородном, где несколько женщин захватили здание айыл окмоту.

Она разговаривала с сотрудниками милиции за забором здания, как с давними знакомыми.

Знакомое лицо на разных митингах

В соцсетях можно найти фото и видео материалы, статьи подтверждающие участие Алыйкуловой на митингах, в разных мероприятиях, во встречах с власть имущими.

Например, в 2019 году она принимала участие на круглом столе против ИГИЛ и за возвращение детей кыргызстанцев из Сирии. В сентябре 2020 года она встречалась с исполняющим обязанности министра социального развития Каныбеком Адиевым от имени общественного фонда «Элет көйгөйү». На встрече Алыйкулова просила власти обратить внимание на жителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Кроме этого ее можно было увидеть на митинге, прошедшем в октябре 2020 года, после которого результаты выборов в парламент седьмого созыва были отменены. Тогда Алыйкулова и еще несколько человек пытались проникнуть в Дом правительства, но народная дружина не дала им этого сделать. Из-за этого между ними возник конфликт.

Во время интервью журналистам Алыйкулова сказала, что хочет создать народное движение.

«Референдум должен состояться. У меня есть программа, я возьму себе один кабинет, создам народное движение», — сказала она.

Реклама аконита и фотографии Ташиева

Чтобы узнать больше об Алыйкуловой, мы изучили ее фейсбук-страницу. В последнее время она активно обсуждает темы, посвященные государственным границам.

Также она часто пишет посты против неправительственных организаций.

Например, в посте, опубликованном 21 апреля, она написала: «Чтобы уничтожить Кыргызстан, с запада “приходят” разные проекты». Также она призывает народ «проснуться».

В более ранних постах можно увидеть, как она рекламирует ядовитый аконит джунгарский, он же иссык-кульский корень, дозы которого для лечения коронавируса, по словам главы минздравсоцразвития Алымкадыра Бейшеналиева, определяет сам президент страны Садыр Жапаров.

Кроме этого Алыйкулова опубликовала большое количество фотографий и видеоматериалов с места встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с жителями села Ынтымак.

После отъезда Ташиева одна из женщин, приехавшая с Алыйкуловой, сказала, что они представители «женского объединения». По словам жителей, женщины им предлагали 100$ «на чай и на ифтар». Но жители отказались от денег. Спустя некоторое время женщины уехали.