Глава правительства Улукбек Марипов во время прямого эфира на фейсбук заявил, что паспортный кризис в Кыргызстане завершен.

«По этому поводу тоже было много обращений. Прием документов на биометрические загранпаспорта начнется 3 мая», — добавил Марипов.

Паспортный кризис в Кыргызстане

Паспортный кризис в Кыргызстане начался с марта 2021 года. По словам главы Государственной регистрационной службы (ГРС) Акына Мамбеталиева, в ноябре 2020 года резко увеличился спрос на загранпаспорта, так как другие страны начали открывать свои границы.

При этом одни из популярных стран для выезда — Россия и Казахстан — для въезда стали тоже требовать загранпаспорта у кыргызстанцев. До начала пандемии туда можно было въехать, используя электронную карту (ID-карту) образца 2017 года. Поэтому бланки начали быстро заканчиваться, новые в страну не поступали.

«С декабря 2020 по февраль 2021 года мы в три раза исполнили наш полугодовой объем работы. В месяц почти по 50-60 тысяч загранпаспортов выдавали[ …] Поэтому было принято решение выдавать только тем, кто остро нуждается, то есть тем, кто выезжает для лечения, по семейным обстоятельствам или по учебе», — сказал Мамбеталиев.

На тот момент у ГРС оставалось всего 20 тысяч бланков, из которых 16 тысяч были в обработке. Остальные 4 тысяч должно было хватить до 1 мая 2021 года — именно в этот день ГРС обещала начать выдачу новых биометрических загранпаспортов.