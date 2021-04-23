Госслужба цифрового развития сообщила об увольнении ряда директоров своих предприятий, однако не стала озвучивать ни имен, ни названий объектов.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что под увольнение попали директоры госпредприятий «Тундук» (Нурия Кутнаева), «Инфосистема» (Руслан Токочев), «Соцсервис» (Аман Абдылдаев), а также «Транском» (Максат Осмонов) и «Укук» (Улугбек Юсупов). Все эти предприятия работают под руководством Госслужбы цифрового развития.

Об увольнении Нурии Кутнаевой также сообщила член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гульнара Джурабаева.

«Если выбирать между властями и айтишниками я выбираю айтишников. Я им доверяю гораздо больше. Нурия Кутнаева специалист мирового уровня! Она доказала, что приверженность делу даёт хорошие результаты для страны в целом», — написала Джурабаева.

Причины увольнения

Как пояснили в службе, такое решение было принято после анализа работы подведомственных госпредприятий службы цифрового развития. Анализ показал, что функции по разработке госинфосистем у некоторых предприятий дублировались.

«Было выявлено наличие необязательных финансовых и административных трат. Кроме того, отдельные госпредприятия содержались за счет полного прямого субсидирования из госбюджета, в то время как остальные содержались за счет самофинансирования», — сообщили в службе.

В службе подчеркивают, что директоры предприятий освобождены от должностей по распоряжению правительства «с целью реорганизации, направленной на оптимизацию управления и штатного расписания, а также экономию административных и операционных ресурсов».

При этом, все предприятия и сотрудники продолжают работать в штатном режиме.