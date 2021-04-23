Первомайский райсуд Бишкека избрал меру пресечения для ученой Гулзат Аалиевой, которую подозревают в возбуждении межнациональной и межрелигиозной розни на основании ее постов в фейсбуке.

«Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 23 апреля 2021 года в отношении подозреваемой Аалиевой Г.К. применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 21 июня 2021 года», — сообщили «Клоопу» в суде.

Если Аалиеву признают виновной, то ей грозит наказание в виде лишения свободы III категории от 5 до 7,5 лет.

Дело Аалиевой

Пресс-служба УВД Первомайского района 21 апреля сообщила о задержании за публикации в фейсбуке кандидатки философских наук, доцентки Гулзат Аалиевой. В милицию 19 февраля обратился заявитель, который указал, что она занимается возбуждением межнациональной и межрелигиозной розни.

«Экспертиза показала, что публикации Гулзат Аалиевой содержат провокацию против религии или личности, исповедующей ее, а также унижение конкретной религии и ее последователей, негативные эмоциональные оценки и негативное отношение», — рассказали в УВД.

В отношении Аалиевой было начато досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды», ее задержали на 48 часов в ИВС.

Арест женщины вызвал общественный резонанс, ее сторонники вышли на митинг к зданию Жогорку Кенеша с лозунгами «Свободу Аалиевой!», «Свободу слову и кыргызским традициям!»

В своих постах она пропагандировала тенгрианство и много писала о «Манасе», необходимости возвращения кыргызского народа «к истокам» и отказа от «чуждых традиций», критиковала религиозных деятелей. Однако в обществе некоторые считают, что она переступала рамки, ее высказывания нарушали закон и являются оскорбительными.