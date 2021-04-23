Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит в своём заявлении 23 апреля сообщил, что несмотря на указы президента Садыра Жапарова о защите бизнеса и предпринимателей, правоохранительные и фискальные органы продолжают оказывать давление на них.

По мнению бизнес-омбудсмена, сейчас в стране сложилась тенденция давления на предпринимателей и бизнес через задержания и заключения под стражу на стадии досудебного производства по предполагаемым экономическим преступления*.

* Последнее подобное громкое дело — арест Ксении Барабаш-Хашам. Её задержали 20 апреля по делу о незаконном предоставлении льгот турецкой компании в аэропорту «Манас», а 22 апреля водворили в СИЗО-1 на один месяц.

Он отмечает, что подобная практика не является мировой, особенно когда подозреваемый готов сотрудничать со следствием, не представляет угрозы для общества и риск его побега маловероятен.

«Подобные меры заключения под стражу признаются необходимыми только в исключительных обстоятельствах. Вместо этого должны использоваться альтернативные меры в виде залога, подписки о невыезде или домашнего ареста […] Отдельную тревожность вызывают решения по мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении отдельных лиц, без учета социальных и семейных факторов и последствий подобных решений», — говорится в заявлении бизнес-омбудсмена.

Бизнес-омбудсмен подчеркивает, что Уголовно-процессуальный Кодекс предоставляет возможность обеспечить явку подозреваемого или обвиняемого в суд, выбрав альтернативные меры. Однако, зачастую предпринимателей заключают под стражу.

«Давление на бизнес должно прекратиться. В условиях продолжающейся пандемии бизнес должен сосредоточиться на экономическом восстановлении и развитии. Текущие меры и практика в отношении бизнеса и предпринимателей наносят колоссальный ущерб экономике, деловому и инвестиционному климату страны, международной репутации и требуют незамедлительного вмешательства и конструктивных мер правового характера», — говорится в заявлении Орд-Смита.

Давление на бизнес

Кыргызские предприниматели, как и зарубежные инвесторы, столкнулись с трудностями и давлением на свой бизнес после парламентских выборов в октябре 2020 года.

После выборов в Кыргызстане произошли массовые беспорядки с последующей сменой власти. Ее возглавил Садыр Жапаров, вышедший из колонии на фоне беспорядков при поддержке своих сторонников.

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит уже не первый раз обращается к властям страны с просьбой прекратить чрезмерное давление на предпринимателей.

В декабре 2020 года он заявил, что местный бизнес сильно пострадал от последствий пандемии COVID-19, и возросшее давление со стороны правоохранительных органов может привести к банкротству предпринимателей.

Тогда же он добавил, что действия властей ставят под сомнение принцип верховенства закона, препятствуют восстановлению экономики и вызывают озабоченность инвесторов.

26 февраля премьер-министр Улукбек Марипов на встрече с бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом пообещал, что правительство сократит проверки со стороны госорганов.

Однако 4 марта бизнес-омбудсмен выступил с заявлением о том, что обеспокоен случаями давления правоохранительных органов на бизнес и предпринимателей.

В тот же день президент Садыр Жапаров подписал срочный указ «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства».

Планируется, что указ улучшит инвестиционный климат в стране и защитит бизнес от неправомерных действий силовиков. В указе, в частности, Жапаров потребовал от правоохранительных органов соблюдать мораторий на проведение проверок бизнеса. Уже 9 марта Орд-Смит встретился с Жапаровым и обсудил с ним меры по поддержке предпринимателей.

Читать по теме: Горный кодекс, декриминализация преступлений, сценарии для миграции. О чем первые указы Садыра Жапарова?

Жапаров подписал указ о защите бизнеса от неправомерных действий правоохранителей