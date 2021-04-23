На побережье Кемпир-Абадского водохранилища собрались несколько сотен жителей Узгенского района. По информации ИА Turmush, они просят, чтобы в течение ближайших трех дней на встречу с ними приехал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, он же — глава делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации госграницы.

Сельчане выступают против передачи 50 гектаров земли у Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану — по их данным, узбекская сторона хочет открыть на этой земле зону отдыха. Они уже поставили несколько юрт в ожидании представителей властей.

Фото: ИА Turmush

Кроме Ташиева, собравшиеся хотят встретиться с депутатами Дастаном Бекешевым и Рыскелди Момбековым, премьер-министром Улукбеком Мариповым, политиком Адаханом Мадумаровым.

Ранее, 19 апреля, Ташиев встретился с жителями Кара-Суйского района Ошской области. Они тоже выступали против передачи 50 гектаров земли у Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Ташиев пообещал жителям Кара-Суйского района еще раз съездить в Ташкент и изменить условия обмена земель.

Соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном

23 марта Камчыбек Ташиев вылетел на переговоры в Ташкент, уже 26 марта глава ГКНБ сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан решили на 100% все приграничные вопросы.

По соглашению с Узбекистаном Кыргызстану перешли:

105 гектаров на участке Кок-Cерек;

212 гектаров на участке Баястан;

100 гектаров на участке Ак-Таш;

25 гектаров на участке Кара-Белес — он раньше отошел от Кыргызстана Узбекистану, а теперь его вернули;

35 гектаров на горе Ункур-Тоо (Унгар-Тоо).

В обмен на это Узбекистану полностью перешло Орто-Токойское водохранилище в Джалал-Абадской области. В результате двусторонних переговоров Кыргызстану разрешено использовать 5% воды в Орто-Токое.

Кыргызско-узбекская граница

Конфликты из-за несогласованных границ между Узбекистаном и Кыргызстаном начались сразу после развала Советского Союза. В советское время административная граница этих стран была очерчена без учета рельефа местности.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров. Из них описано 1170 км или 85%. Между Кыргызстаном и Узбекистаном существует 9 спорных территорий, там нередко происходят конфликты между гражданами двух стран.

Сейчас на территории Кыргызстана остаются четыре узбекских анклава — Сох, Шахимардан, Чон-Гара и Таш-Добе. В Узбекистане есть один кыргызский анклав Барак площадью в четыре квадратных километра. Периодически там происходят конфликты.

Последний конфликт по спорной горе Унгар-Тоо и спорному Орто-Токойскому (Касансайскому) водохранилищу произошел в августе 2016 года.

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