17-летняя жительница села Кош-Коргон Узгенского района Ошской области сообщила об изнасиловании отцом. Отец девушки опровергает обвинения в изнасиловании. Милиция начала досудебное производство.

Инцидент произошел 19 апреля — примерно в 22:00 с заявлением в милицию обратилась тетя пострадавшей. Мать девушки находится в трудовой миграции в России.

По данным милиции, пострадавшая была допрошена в присутствии главного специалиста отдела по защите семьи и детей межрайонного управления социального развития Узгенского района и законного представителя девушки.

Она рассказала о том, что отец, применив силу, склонил ее к половому акту. Мужчина не сознается в содеянном.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что девственная плева девушки не нарушена, но результаты биологической экспертизы пока еще не готовы.

«Результаты биологической экспертизы дадут точную картину произошедшего. Для разностороннего расследования пострадавшей и заявителю назначены судебно-психологическая экспертиза», — сообщили в УВД Оша.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Сексуальные действия насильственного характера», продолжаются следственные мероприятия.

Пресс-служба МВД в начале года сообщила, что 80% детей, столкнувшихся с сексуальным насилием, подверглись насилию именно со стороны родных или близких. По словам представителей министерства, сексуальное насилие происходит чаще всего дома или в гостях.

Если вы подверглись насилию, позвоните по следующим номерам: 102 — служба милиция; 112 — единая служба спасения; 111 — телефон доверия для детей.