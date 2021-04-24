Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что президента Американского Университета Центральной Азии Эндрю Качинса подозревают в незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта.

По данным ведомства, 11 марта 2021 года на таможне задержали посылку из Дубаи в адрес АУЦА на имя Эндрю Качинса.

«В сопроводительных документах указывалось, что посылка является печатной продукцией, то есть документацией. Однако содержимое посылки не соответствовало указанному содержанию — там находились таблетки желтых и белых цветов и капсулы синего и красно-белого цвета, упакованные в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты», — сообщили в МВД.

По их данным, при проверке предварительно установили, что капсулы и таблетки являются перекурсором и наркотическими средствами. Их опечатали до выяснения обстоятельств.

Сообщается, что 12 марта следственная служба МВД начала досудебное производство по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

В ходе следствия, по данным МВД, в составе этих таблеток и капсул обнаружили психотропное вещество. После этого спецслужбы обыскали дом и автомашину Качинса.

«В настоящее время на дополнительную экспертизу направляются все изъятые средства в виде таблеток и капсул», — сообщили в МВД.

Президенту АУЦА вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта». Качинс отпущен под обязательство о явке. Расследование продолжается.

В фейсбук-группе «Студенты АУЦА» член попечительского совета вуза Дэвид Лахдхир сообщил, что содержимое посылки является лекарством, назначенным врачом Качинса. По его словам, лекарство одобрено для применения в США и было отправлено по почте крупной американской аптекой.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Эндрю Качинса вызвали на допрос. В соцсетях писали о том, что президент АУЦА якобы накричал на свою беременную сотрудницу из-за негативных фотографий про университет, из-за чего на Качинса было написано заявление. Эти посты разные аккаунты использовали для дискредитации как университета, так и журналистов-расследователей, НПО и феминисток, требуя от вышеперечисленных реакции на упомянутый конфликт.

Тогда МВД «в целях предотвращения распространения недостоверной информации» рассказало подробности дела.

АУЦА до этого не раз подвергался травле со стороны фейков и троллей. Университет и его студентов пытались показать в негативном лице для дискредитации разных политических движений, НПО и демократических идеалов.