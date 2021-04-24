Депутатка парламента Наталья Никитенко 23 апреля опубликовала заявление в связи с арестами трех женщин, подозреваемых в разного рода преступлениях.

По словам Никитенко, она не может давать оценку происходящему, так как «случаи и ситуации разные» и «наверняка, многие из них действительно заслуживают строгого и справедливого наказания». При этом депутатка отметила, что зачастую от решений и действий правоохранительных органов «остается очень неприятный осадок».

«Коррупционеры, имя которых стало нарицательным для обозначения коррупции, отпускаются под домашний арест, подписку или вообще освобождаются после сомнительных выплат неизвестно как оцененного ущерба. Причем, часто это выплачивается имуществом, к оценке и реальной стоимости, прозрачности реализации которого есть вопросы!» – написала она.

Никитенко напомнила историю о мужчине, ограбившем аптеку, чтобы получить лекарства для ребенка и получившему за это реальный срок тюремного заключения.

«Наказание только тогда будет приниматься обществом, когда оно будет законным, справедливым и одинаковым для всех!» – заявила она.

Она обратила внимание на водворение в СИЗО двух женщин – «одну обвиняют в разжигании межрелигиозной розни, другую в коррупции в аэропорту “Манас”».

Депутатка отметила, что не знакома с ними лично, не приемлет любых попыток «нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие и мир в стране», а также является убежденной противницей любой коррупции.

«Но почему именно женщинам нужно избирать меру пресечения в виде закрытия в СИЗО? А по любым другим поводам наши органы просят: «Дайте факты»? Один госслужащий при всех изготавливает яд и заставляет людей применять его, и он как ни в чем не бывало продолжает руководить министерством?» – написала Никитенко.

Она назвала ситуацию «двойными стандартами» и выразила мнение о том, что меры пресечения должны соответствовать предполагаемому преступлению, учитывать возможности подозреваемого покинуть страну или избежать наказания, «а не применяться по политическим, личным и иным мотивам, и не по принципу “можешь заплатить – гуляй, не можешь сиди”».

Еще раз об отношении к женщинам и еще раз о странной борьбе с коррупцией. Каждый день приходят сообщения о задержаниях... Опубликовано Наталья Владимировна Никитенко Четверг, 22 апреля 2021 г.

Позиция МВД

После ее заявления, а также нескольких публикаций в СМИ Министерство внутренних дел также распространило заявление в связи с задержаниями этих женщин.

В ведомстве заявили, что их деятельность соответствует законам страны и что ограничение прав, свобод и законных интересов граждан или должностных лиц допускается только по основаниям и в порядке, предусмотренном законом.

«В социальных сетях имеется обращение руководителя информагентства с призывом к немедленному освобождению женщин, которые не совершили убийства, не участвовали в коррупции, не совершали других тяжких преступлений, где также называет проводимые следственные действия “ментовским беспределом”», – подчеркнули в МВД.

В ведомстве заявили, что «просматривается некая заинтересованность информагентства» в нагнетании напряженности.

В МВД назвали недостоверной информацию о том, что задержанную милицей свидетельницу по делу о подкупе избирателей госпитализировали. По данным милиции, она находится в ИВС.

Отмечается, что ее водворили в ИВС «за оказание сопротивления правоохранительным органам».

Другой женщине вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Возбуждение национальной и религиозной вражды (розни)». Еще одна женщина подозревается в соучастии в коррупции.

В МВД добавили, что водворенная в ИВС гражданка Юлия Б. находилась в салоне машины, водитель которой подозревается в подкупе голосов.

«11 апреля в день выборов мужчина раздавал по 1000 сомов тем, кто голосовал за одну из политических партий. Внимание милиционеров привлекла машина Ravon, где были задержаны Юлия Б., и А.Б. В салоне автомашины обнаружены денежные средства в сомах, долларах и рублях», – написано в заявлении.

В ведомстве пояснили, что в ходе следствия Юлия Б. игнорировала приглашения следователя для дачи показаний, а также указала неверный адрес проживания.

По данным МВД, после того, как ее нашли и доставили в УВД, свидетельница оказала сопротивление сотрудникам милиции. 13 апреля в районном суде Бишкека ей изберут меру пресечения, «следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения не связанной с арестом».

Дело Ксении Барабаш

Фото: Ксения Барабаш-Хашам

Ленинский райсуд Бишкека 22 апреля водворил в СИЗО-1 на один месяц директора филиала турецкой компании GATA HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. (GATA) в Бишкеке Ксению Барабаш-Хашам.

Она была задержана 20 апреля по делу о незаконном предоставлении льгот турецкой компании в аэропорту «Манас».

Посольство Турции обратилось в МИД Кыргызстана с просьбой оказать содействие в расследовании по этому делу без ареста подозреваемой. В заявлении отмечается, что у Ксении Барабаш-Хашам имеются проблемы со здоровьем, а также есть маленькие дети, следовательно, нет риска побега.

В самой GATA сообщили, что ранее следователь УВДТ МВД заявил президенту компании, что другие арестованные по данному делу люди признались и готовы выплатить ущерб. Он угрожал арестовать Барабаш — «в этом случае она якобы под давлением напишет все, что угодно».

Ранее Барабаш неоднократно вызывалась на допросы следователем Управления внутренних дел на транспорте при МВД (УВДТ МВД) и сотрудниками Транспортной прокуратуры.

В компании отмечают, что следователи оказывали давление на подозреваемую и заявляли, что якобы ущерб от предоставленных аэропортом «Манас» скидок турецкой компании составил более $12,1 млн. Следствие хотело, чтобы GATA должна признать и выплатить этот ущерб.

Дело Гулзат Аалиевой

Фото: Гулзат Аалиева

Первомайский райсуд Бишкека избрал меру пресечения для ученой Гулзат Аалиевой, которую подозревают в возбуждении межнациональной и межрелигиозной розни на основании ее постов в фейсбуке.

«Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 23 апреля 2021 года в отношении подозреваемой Аалиевой Г.К. применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 21 июня 2021 года», — сообщили «Клоопу» в суде.

Ранее в УВД Первомайского района сообщили о задержании за кандидатки философских наук, доцентки Гулзат Аалиевой. В милицию 19 февраля обратился заявитель, который указал, что она занимается возбуждением межнациональной и межрелигиозной розни.

«Экспертиза показала, что публикации Гулзат Аалиевой содержат провокацию против религии или личности, исповедующей ее, а также унижение конкретной религии и ее последователей, негативные эмоциональные оценки и негативное отношение», — рассказали в УВД.

В отношении Аалиевой начато досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды». Если суд признает Аалиеву виновной, то ей грозит наказание в виде лишения свободы III категории от 5 до 7,5 лет.

Личность заявителя милиция не раскрывает, однако ИА 24.kg сообщило, что подал заявление некий гражданин Д.У. По данным же «Азаттыка», заявление подала на Аалиеву в милицию адвокатесса Аида Абдырахманова «за заявления против ислама и мусульман».

На своей странице в фейсбуке Абдырахманова, действительно, посвятила Аалиевой и ее публикациям несколько постов. В одном из них почти неделю назад юристка высказалась о том, что «Алиева должна быть взята под стражу», потому что «разделяет народ».

Абдырахманова обещает, что готова идти «до конца», если Аалиеву не заключат под стражу, а отпустят под подписку о невыезде или под домашний арест.

«Разделяющая кыргызский народ на два Г. Аалиева должна быть взята под стражу, как только выйдут результаты теологической судебной экспертизы. […] Если будет нарушен закон и меру пресечения изменят на домашний арест, возникнет очень большой конфликт. Аалиева делит [кыргызов] на сарт-аркалыков, мусульман-тенгрианцев, если в результате этого деления между ними возникнут столкновения и этому не воспрепятствуют и выпустят ее под домашний арест, тогда я пойду до конца», — написала она.

Дело о подкупе голосов

Следователь УВД Первомайского района Бишкека 22 апреля задержал Юлию Б. на 48 часов. Женщину водворили в ИВС ГУВД столицы.

Свидетельнице предъявляют статью «Угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» УК КР. Максимальное наказание по данной статье — штраф или лишение свободы сроком в два года и шесть месяцев.

Ее задержали в Бишкеке задержали в качестве свидетеля по делу о подкупе избирателей. По данным милиции, при задержании девушка оказала сопротивление милиционерам.

Сама Юлия Б. отрицает свою вину. Она утверждает, что к ней применялись пытки во время допроса по делу, к которому она не имеет никакого отношения.