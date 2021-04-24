Госслужба цифрового развития 23 апреля сообщила об увольнении ряда директоров своих предприятий, однако не стала озвучивать ни имен, ни названий объектов.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что под увольнение попали директоры госпредприятий «Тундук» (Нурия Кутнаева), «Инфосистема» (Руслан Токочев), «Соцсервис» (Аман Абдылдаев), а также «Транском» (Максат Осмонов) и «Укук» (Улугбек Юсупов). Все эти предприятия работают под руководством Госслужбы цифрового развития.

По данным службы, директоры предприятий освобождены от должностей по распоряжению правительства «с целью реорганизации, направленной на оптимизацию управления и штатного расписания, а также экономию административных и операционных ресурсов».

«Мы будем вынуждены повторно платить за услугу, чтобы получить эти несчастные справки»

Глава Гражданской инициативы интернет-политики Татту Мамбеталиева заявила, что IT-предприятия выступили против политики, проводимой правительством, за что и были наказаны и уволены их директора.

Кроме этого, она оценила действия правительства по централизации IT-предприятий, как покушение на коррупцию и создание коррупционной схемы.

«Преимущества разных госпредприятий в том, чтобы они не дублировали друг друга, а работали синхронно. Госкомитет информтехнологий координировал их работу. […] Подобный опыт имели и другие страны, которые также пытались все монополизировать, сейчас все говорят о том, что это было стратегической ошибкой в развитии технологий и самый главный эффект — высокий уровень коррупции», — сказала Мамбеталиева.

Она сообщила, что похожие инициативы были и при других премьерах, но удавалось убедить, что это приводит к росту цен на услуги и росту коррупции.

«Я более чем уверена, что сейчас начнется реакция со стороны других госорганов, которые должны потребовать возвращение этих госпредприятий в их структурные ведомства, чтобы обеспечить актуальность и безопасность данных, за что они несут ответственность по закону.

Мне кажется, что при таком подходе услуги всегда будут платными, у нового госпредприятия будет только один интерес – как можно больше зарабатывать, и мы будем вынуждены повторно платить за услугу, чтобы получить эти несчастные справки.

Все эти действия демонстрируют саботаж всем заявлением избранного президента. Потому что все это противоречит его заявления и указам», — заявила Мамбеталиева.

«Проще управлять децентрализованной и более стабильной системой, нежели централизованной и бюрократизированной»

Исполнительный директор Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев заявил, есть опасения и угрозы того, что создание монополиста в сфере программирования приведет к тому, что частные IT-компание не смогут конкурировать с госпредприятими.

«А здесь будет сильный и серьезный перевес. При этом будет страдать управление. Потому что проще управлять децентрализованной и более стабильной системой, нежели централизованной и бюрократизированной. Мы, наоборот, уходили от этого все годы. А теперь все наоборот — разнонаправленные IT-проекты превращают в одну компанию. Это вызывает опасение», — сказал он в интервью Kaktus.Media.

«Ломать — не строить»

Основатель Парка высоких технологий Кыргызстана Азис Абакиров заявил, что государство не понимает целей развития цифровизации.

«Это [централизация] откатит назад все то, что было сделано. Решение породит еще больше вопросов, связанных с коррупцией. У нас и так все неоднородно развивается, и хорошо, что у них была конкуренция. А еще там были лидеры, которые все развивали и двигали вперед. Например, Нурия Кутнаева — ее признали в 130 странах.

Что-то мне подсказывает, что в правительстве не ладится в сфере IT. Ломать – не строить. Что за привычку взяли, когда неопытные приходят в монастырь со своим уставом и пытаются перестроить работу того, что и так прекрасно работает?!» — возмутился Абакиров.

Что говорят в госслужбе?

Как пояснили в службе, такое решение было принято после анализа работы подведомственных госпредприятий службы цифрового развития. Анализ показал, что функции по разработке госинфосистем у некоторых предприятий дублировались.

«Было выявлено наличие необязательных финансовых и административных трат. Кроме того, отдельные госпредприятия содержались за счет полного прямого субсидирования из госбюджета, в то время как остальные содержались за счет самофинансирования», — сообщили в службе.

В службе подчеркивают, что директоры предприятий освобождены от должностей по распоряжению правительства «с целью реорганизации, направленной на оптимизацию управления и штатного расписания, а также экономию административных и операционных ресурсов».

При этом, все предприятия и сотрудники продолжают работать в штатном режиме.