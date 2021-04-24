Центризбирком поддержал решение Бишкекской территориальной избирательной комиссии о снятии партии НДПК с выборов в Бишкекский горкенеш. На заседании в ночь на 24 апреля 9 членов ЦИК проголосовали за снятие партии с выборов, и только двое «против».

Представители партии на заседании заявили, что решение БТИК необоснованно и нарушает нормы законодательства. Они полностью отрицали факты подкупа со стороны партии.

«Я полностью отрицаю факт подкупа нашими кандидатами», — заявил кандидат Куванычбек Конгантиев.

По предварительным итогам голосования партия НДПК получила 8 мандатов в БГК. Однако партию обвинили в подкупе голосов и, 19 апреля БТИК решила исключить партию на выборах. После этого партия выразила несогласие с решением территориальной избирательной комиссии и обжаловали его в Центризбиркоме.

Как сообщили в БТИК, такое решение принято на основании материалов ГКНБ и УВД Первомайского района, которые зарегистрировали в отношении НДПК.

«Бишкекская ТИК пришла к выводу, что имели место нарушения представителями политической партии НДПК избирательного законодательства, выраженные в проведении агитации в день голосования, подкупе избирателей, нарушении порядка финансирования избирательной кампании», — сообщили в БТИК.

11 апреля прошли выборы в 28 городских кенешей Кыргызстана. В Бишкеке за 45 мандатов боролись 25 партий.

По предварительным итогам, в Бишкекский горкенеш прошли шесть из них — «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Биздин эл».