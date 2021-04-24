Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19. Четыре человека скончались в Бишкеке, еще один — в Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 578 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 325 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице.

Бишкек — 194;

Чуйская область — 90;

Иссык-Кульская область — 20;

Ошская область — 6;

Джалал-Абадская область — 6;

Нарынская область — 5;

Ош — 2;

Баткенская область — 1;

Таласская область — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 93 603 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 163 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 87 880 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 13 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 395 медработников, из которых выздоровели всего 4 305.

Также штаб сообщил, что на 24 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 417 пациентов, из них 58 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 753 человека лечатся амбулаторно.